﻿ 0:3. «Актобе» в 9-й раз подряд проиграл «Астане» и вернулся на последнее место

На фото: Сербский легионер «Актобе» Марко Обрадович мог переломить ход матча, но его удар пришелся в корпус вратаря Эрича. В целом, в нападении актюбинцы против «Астаны» сыграли не очень эффектно, ни в созидательной, ни в завершающей стадиях атак. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

11 августа в 23-м туре казахстанской премьер-лиги «Актобе» принимал на стадионе имени Кобыланды батыра чемпиона страны «Астану» и ожидаемо проиграл.

В этом году в честь 50-летнего юбилея клуба в гостях на Центральном стадионе уже побывали Эмиль Кенжисариев, Сергей Рогачев, Сергей Курнаев. Перед игрой с «Астаной» зрители встретили аплодисментами легенд актюбинского футбола советской эпохи. Какарин, Галиаскаров, а также родные и близкие известных в прошлом игроков актюбинской команды – Побирского, Юриста, Зубрильцева, Баталина, Лубенца, Пестуна, Игликова. К сожалению, нынешней команде «Актобе» под руководством авторитетного тренера Муханова вновь не удалось порадовать победой ветеранов и полный стадион болельщиков – 11 000 человек.

В матче против чемпиона страны речь о победе даже не шла, судя по содержанию игры. Игроки «Астаны» превосходили актюбинских футболистов в мастерстве и тактической выучке. Хотя в первом тайме «Актобе» кое-как огрызался. И даже мог забить гол. Полузащитник Руслан Валиуллин, оказавшись с глазу на глаз с вратарем столичного клуба, перекинул мяч не только через него, но и через перекладину ворот. Гости своим моментом распорядились более рационально.

На 34-й минуте более месяца ждавший дебюта за «Астану» хорватский легионер Марин Томасов навесил со штрафного, после чего нападающий «Актобе» Игорь Зенькович, пытаясь выбить мяч головой, срезал его в собственные ворота. Игроки действующего чемпиона могли забить и второй мяч, воспользовавшись провалами в обороне «Актобе». Но либо они промахивались, либо летящие мячи в створ ворот отражал голкипер Сидельников. С малозаметным преимуществом астанчан завершилась первая 45-минутка.

В начале второго тайма тот самый Томасов сделал точную передачу на конголезского форварда «Астаны» Жуниора Кабананги, который ударом с острого угла поразил ворота Сидельникова – 0:2. «Астана» играла уверенно и даже, как показалось, экономя силы для поединка Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Это не помешало столичной команде в третий раз огорчить актюбинских болельщиков. На 79-й минуте боснийский легионер «Астаны» Срджан Граховац точно замкнул прострел с левого края штрафной площади. У актюбинцев были моменты, чтобы забить хотя бы гол престижа. Но удары Кирилла Шестакова и Марко Обрадовича пришлись во вратаря Ненада Эрича. В самой концовке игры астанчане едва не довели счет до унизительного, но Андрей Сидельников совершил сейв, отразив плотный удар астанинского игрока после стремительной контратаки. Итог матча 0:3, очередное поражение «Актобе» в чемпионате и очередной уже девятый подряд проигрыш «Астане». После игры главный тренер «красно-белой» команды Владимир Муханов отметил, что если с «Кайратом» можно было сетовать, что обидно проиграли, то здесь мастерство у «Астаны» было выше.

– Ребята не понимали, где они находятся. Кто вперед бежал, назад не смотрел. Поэтому получили ряд моментов. Было видно, что между командами есть разница в классе. Ряд игроков, тот же Валиуллин, Каиров тряслись. Они побаивались лидеров. Не знаю, прав ли я был, что мы столько видеоматериалов посмотрели тщательно, может, и не надо было этого всего делать. Какая-то скованность была. Такое впечатление, что ввиду отсутствия опыта у некоторых игроков была какая-то боязнь, робость, – прокомментировал Муханов.

После поражения от «Астаны» и победы «Акжайыка» в Таразе «Актобе» вновь (через полтора месяца) опустился на последнее место в чемпионате. В следующем туре матч с «Акжайыком» в Уральске может дать ответы на многие вопросы в борьбе за сохранение прописки в премьер-лиге.

Пока же «Актобе» может похвастаться, что клуб очень активно и креативно проводит мероприятия в честь 50-летнего юбилея – конкурсы, акции, приглашения почетных гостей. И даже выяснили, что пресс-служба «Актобе» самая лучшая среди всех клубов Казахстана, а также то, что клубный автобус выглядит круче соперников. Уже давно установили, что у «Актобе» лучшие болельщики в плане поддержки команды. Но все эти достижения могут пойти насмарку, если клуб вылетит из высшей лиги.