﻿ 1:1. «Актобе» в седьмой раз подряд не выиграл у «Кайсара»

На фото: 22 июля. «Актобе» – «Кайсар». Форвард «красно-белых» Игорь Зенькович (слева) тщетно пытался прорваться через защитников «Кайсара». В целом в атаках «Актобе» не было согласованности. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В 21 туре казахстанской премьер–лиги «Актобе» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром». После первого тайма «красно-белые» проигрывали, во втором тайме отыгрались, но вырвать победу не смогли.

Перед началом игры зрители поприветствовали легендарных игроков «Актобе» Сергея Курнаева и Сергея Рогачева. Также запустили акцию поддержки игрока мини-футбольного «Актобе» Эрику Данило, у которого обнаружен рак.

Что касается матча, то против «волков» «Актобе» вышел с защитной линией в лице Айтбаева, Колчака и Порье. В атаке – полузащитники Валиуллин, Муарем и Савич, а также нападающий Зенькович.

Обе команды начали игру без раскачки. На 9-й минуте голкипер «Актобе» Сидельников вышел за пределы штрафной, оставив ворота, и заметив это, игрок «Кайсара» Тохтар Жангылышбай бил издали в пустые ворота, но не попал. На 17-й минуте гости провели контратаку правым флангом. Темнокожий легионер «волков» Камара беспрепятственно пробежал на половине поля хозяев и отдал снаряд Жангылышбаю. Тохтар тонким пасом между Айтбаевым и Колчаком вывел Камару один на один с Сидельниковым. Сделав секундную паузу, Камара катнул мяч в противоход вратарю – 0:1. Опекавший Камару защитник Порье, опасаясь нарушить правила в штрафной, упорно отобрать мяч не пытался. На кураже гости попытались закрепить успех. Жангылышбай снова решился на дальний выстрел, на этот раз даже попал в створ ворот, однако Сидельников отбил могучий удар Тохтара.

Актюбинцы атаковали левым флангом, в основном через Валиуллина. Одна из таких атак в первом тайме завершилась дальним неточным выстрелом Джозефа Нейна. На перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу «Кайсара».

В самом начале второго тайма кызылординцы могли удвоить преимущество. И после хорошего стандарта (навеса в штрафную) мяч оказался в сетке, но арбитр зафиксировал офсайд. Вскоре капитан «волков» Максат Байжанов со штрафного едва не положил снаряд в дальнюю «девятку», но не попал в створ. У хозяев поля, Игоря Зеньковича был прекрасный момент, когда, выйдя на ударную позицию, он низом пробил мимо ворот. Почти тут же Игорь получил еще один шанс забить после навеса в штрафную гостей, но на этот раз пробил выше ворот.

Вскоре рулевой «Актобе» Владимир Муханов сделал замену. Вместо ошибавшегося периодически французского защитника Порье на поле вышел еще один новичок Марко Обрадович. Именно Марко стал героем актюбинцев в этом матче, первым подоспев на добивание после того, как вратарь «Кайсара» отразил мощный удар Шимковича. 1:1. В голевом эпизоде Шимковичу подыграл изящно Зенькович.

В оставшееся время актюбинцы, гонимые болельщиками, насели на ворота гостей. Самый опасный момент был после прострела с левого фланга. Мяч пролетел вдоль ворот «волков», но никто из «красно-белых» до мяча не дотянулся. В итоге 1:1. «Актобе» не может победить «Кайсар» уже 7 игр кряду. Притом в домашних матчах в последние годы «Актобе» играет с кызылординской командой исключительно вничью. Последний раз «красно-белые» обыгрывали «волков» в апреле 2014 года со счетом 3:0

После матча главный тренер «Актобе» Владимир Муханов признался, что он совершил ошибки, и результат неутешительный.

– Думаю, что как главный тренер я совершил ошибки при определении стартового состава. Бросили все атакующие силы сразу, хотя проблемы в середине поля, в плане единоборств – здесь мы проигрывали много в первом тайме. «Актобе» с 17 баллами остается на предпоследнем месте турнирной таблицы, то есть команда все еще пребывает в зоне вылета.