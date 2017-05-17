«Актобе» проиграл «Тоболу» 1:3 и опустился на последнее место в зону вылета

На фото: Актобе. Центральный стадион. 78-я минута матча «Актобе» - «Тобол». Счет 0:3. После этой атаки актюбинской команды хозяева поля отыгрывают один гол усилиями вышедшего на замену Юрия Мамуте (№9). Однако по игре и по результату «красно-белые» оказались слабее костанайцев. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В 12-м туре казахстанской премьер-лиги «Актобе» дома проиграл костанайскому «Тоболу» 1:3 и скатился на последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. Больше всего игра наших футболистов понравилась тренеру соперников.

После увольнения главного тренера Игоря Рахаева, «Актобе» временно рулит актюбинец, бывший тренер молодежной команды Игорь Прохницкий. Болельщики ждали победы в домашней игре с «Тоболом», который 7-10 лет назад считался принципиальным соперником «красно-белых».

Актюбинская команда начала встречу активно. Уже на 1-й минуте мог получиться красивый гол после удара Касьяно в падении через себя, но мяч проскочил в сантиметрах от дальней штанги. В ответной атаке «Тобола» после навеса с правого фланга в исполнении Малого Щеткин головой пробил чуть выше ворот. Сразу после этого идеальный шанс для гола упустили хозяева поля. Сначала Касьяно в упор низом пробил в дальний угол, голкипер «Тобола» отразил снаряд перед собой, и подбежавший к мячу Жуниньо пробивал в пустые ворота, но попал в сетку ворот с внешней стороны. Затем после навеса в штрафную соперника Асланбек Какимов головой пробил неотразимо, но «Тобол» спасла штанга.

В первом тайме большинство атак «Актобе» проходили правым флангом, за счет навеса в штрафную соперника, но борьбу в воздухе выигрывали костанайцы. А в концовке тайма «Тобол» провел позиционную атаку, где в два паса мяч из центра поля был доставлен на подступы штрафной «Актобе» к форварду Щеткину. И бывший игрок «красно-белых» катнул мяч под вратаря Отарбаева в дальний угол – 0:1. В этом эпизоде ошиблись защитники «Актобе».

Второй тайм активнее начали костанайцы, которым снова удалась результативная атака. Еще один экс-игрок «Актобе» Асхат Тагыберген навесил с угла поля, где на выходе из ворот ошибся Отарбаев, которого не смог подстраховать защитник Берик Айтбаев. В итоге игрок гостей Сергей Малый головой распечатал ворота «Актобе» – 0:2. Не прошло и 5 минут, как костанайцы провели быструю контр­атаку, в завершение которой Деспотович отдал оставленному защитниками «Актобе» Джалилову. Игрок «Тобола» уверенно переиграл голкипера «красно-белых». Счет стал 0:3.

После этого игра успокоилась. Временный тренер «Актобе» Игорь Прохницкий заменять игроков не спешил, а когда решился на замены, то выпустил одновременно сразу трех игроков. Один из них – бразильский легионер Юри Мамуте обострил игру «красно-белых», раз за разом обыгрывая защитников «Тобола» на левом фланге. Ближе к концу матча Мамуте, оказавшись с глазу на глаз с вратарем соперника, катнул мяч в дальний угол – 1:3. Но на большее хозяев поля не хватило. В итоге «Актобе», проиграв 6-й матч из 10 сыгранных, опустился на последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Тренеры об игре команд

Игорь Прохницкий,

и.о. гл. тренера «Актобе»

– Сейчас я работаю с ребятами, которые есть в моем распоряжении. Этот ресурс у меня такой, какой есть. Сейчас я ничего изменить не могу, в одночасье. Понятно, что мне хотелось бы иметь в своем распоряжении футболистов высокого класса. Я видел, что эти навесы не приносят результата. Мы пытались перестроить игру, пытались играть низом. Вы видели, что футболисты у нас достаточно невысокого роста. Мы проигрываем в этом компоненте. Я никогда не говорил на установке футболистам, что надо играть верхом, но получалось, как получалось. Да, мы воздух проигрывали и созидания активной игры внизу у нас не получилось. Хотя во втором тайме мы забили гол, сыграв внизу, открыли зону, и футболист забил гол именно после передачи внизу.

Омари Тетрадзе,

главный тренер «Тобола»

– Можно ли сказать, что по сравнению с первым кругом игра «Актобе» стала слабее? Я бы так не сказал. «Актобе» в первые минуты очень «весело» начал играть! Понятно, что сейчас смена в тренерском штабе произошла – ребята хотели проявить себя. Плюс не будем забывать, что очень много сил они потратили в кубковой игре. По сегодняшней игре команда «Актобе» мне очень понравилась. Есть у нее будущее, есть над чем работать с этой командой.