Актюбинские гимнастки соревновались со спортсменками из Актау и СКО

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Актюбинские гимнастки соревновались со спортсменками из Актау и СКО

На фото: ДЮСШ «Жастар». 120 юных гимнасток в красивых нарядах боролись за медали. || Фото автора

В прошлые выходные в Актобе прошел первый открытый чемпионат области по художественной гимнастике. В нем участвовали 120 гимнасток от 7 до 13 лет.

– Приехали команды из Петропавловска и Актау, – рассказала тренер по художественной гимнастике Лариса Ращепкина. – Наши спортсменки показали новый элемент со скакалкой. На каждый турнир готовим новые элементы. Выступают практически по полной программе. Лета и каникул у девочек не будет, долго отдыхать нельзя. Может, дадим им небольшой отдых на недельку.

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