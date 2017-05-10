Актюбинские гандболисты взяли серебро чемпионата Казахстана

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В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса Актюбинского завода ферросплавов прошел чемпионат Казахстана по гандболу среди юношей 2000 года рождения и моложе, сообщает областное управление спорта. В нем участвовали команды из Атырау, Кандыагаша, Карагандинской области, Костаная, Павлодарской области, Шымкента и ТНК «Казхром» Актобе.

По итогам турнира команда ТНК «Казхром» Актобе завоевала второе место. Чемпионом Казахстана стала СДЮШОР №4 из Шымкента. Третье место заняла павлодарская СДЮШОР №2.

Кроме общекомандных достижений оценивались и индивидуальные. К примеру, лучшим вратарем признан Дмитрий Беркань из ОДЮСШ Кандыагаша. Лучшим левым крайним признан Максим Фролов (ТНК «Казхром» г.Актобе). Лучшим бомбардиром с результатом 52 мяча стал Тимур Умурзаков (ОДЮСШ г.Кандыагаша). А лучшим игроком чемпионата признан Егор Галяпа (ТНК «Казхром» г. Актобе).

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