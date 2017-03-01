«Актобе» выиграл и проиграл костанайскому «Аяту»

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«Актобе» выиграл и проиграл костанайскому «Аяту»

На фото: «Актобе» – «Аят». Первый матч. 4:1. В этой игре актюбинцы (в красном) особых проблем не испытали и рудненской команде приходилось подолгу играть без мяча и пытаться отобрать его у хозяев паркета. || Фото с сайта ФК «Актобе»

25 и 26 февраля в «Конысе» прошли очередные матчи чемпионата Казахстана по мини-футболу. МФК «Актобе» дважды сражался с рудненским «Аятом». Одну игру выиграли хозяева паркета, другую – гости.

В первом матче между «Актобе» и «Аятом» «красно-белые» особых проблем не испытали. В первой половине встречи усилиями бразильских легионеров актюбинцы забили два мяча и вели со счетом 2:0. Картина не изменилась и во втором тайме, где «Актобе» забил также два гола, но успел пропустить. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу актюбинского клуба. В составе «Актобе» дублем отметились бразильцы Джонатан и Эрик.

Второй матч между «Актобе» и «Аятом» проходил по другому сценарию. От очевидного преимущества хозяев паркета не осталось ни следа. Хотя начало матча было оптимистичным для «Актобе», когда Акбаликов открыл счет. Но затем рудненцы счет сравняли, а потом и вовсе вышли вперед – 1:2. Актюбинцам удалось отыграться до перерыва, 2:2. Во второй половине встречи игра вновь пошла с обоюдоострыми моментами у ворот соперников. Когда счет стал 3:5 в пользу «Аята», у актюбинцев оставалось несколько минут, чтобы отыграть отставание. Однако из двух мячей удалось отквитать только один. В итоге 4:5, победа команды из Костанайской области. В составе «Актобе» голы забивали Акбаликов, Таку, Турегазин, Эрик.

Утешительным моментом для болельщиков «Актобе» стали мероприятия, организованные главным футбольным клубом. В матчах с «Аятом» болельщикам вручили абонементы на матчи ФК «Актобе» в 2017 г. и клубные карты, дающие 50%-ные скидки на все виды абонементов ФК «Актобе» в 2017 г.

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