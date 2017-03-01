Актюбинка стала чемпионом РК по жекпе-жек

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Актюбинка стала чемпионом РК по жекпе-жек

На фото: Актюбинка Лилия Агильманова в финале победила соперницу из Талдыкоргана и стала чемпионкой РК.

Соревнования по единоборству жекпе-жек (похожий на рукопашный бой) проходили 25-26 февраля в Атырау. Актобе на чемпионате представляла 20-летняя Лилия Агильманова, выступавшая в весовой категории 62 кг. По итогам турнира она стала победителем. В финальном поединке Лилия уверенно побила свою соперницу, не пропустив ни одного удара.

– Я выступаю в составе моей команды «Еркин Куш». Победить в финале мне помогла моя тактика всегда быть первым номером и начинать бой всегда первой. Я долго готовилась к турниру. Спасибо моему тренеру Шокпутову Айбеку и Санигу Алиби, – поделилась впечатлениями Лилия Агильманова.

Лилия живет в Актобе, тренируется в спортивном клубе «Атлант». Официальные соревнования по виду единоборств жекпе-жек стали проводиться недавно. По правилам нельзя бить в затылок, ниже пояса, также запрещено бить локтями. Остальные удары допустимы.

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