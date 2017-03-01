«Лыжня зовёт». Массовый старт прошёл в Актобе

На фото: Лыжная база «Патон». Несмотря на плюсовую температуру, в лыжном забеге участвовали около 300 актюбинцев всех возрастов. || Фото отдела физической культуры и спорта г.Актобе

Несмотря на тёплую погоду, около 300 актюбинцев всех возрастов пришли покататься на лыжах.

25 февраля на лыжной базе «Патон» возле поселка Кирпичный прошел массовый старт «Лыжня зовет». В акции участвовали люди всех возрастов, самому младшему участнику 6 лет, а самому старшему победителю 64 года. Было около 300 человек.

– В лыжном забеге принимали участие сотрудники организаций, ученики школ, колледжей, были спортсмены из районов и просто любители. Немного подвела погода. Снег мокрый, рыхлый, и лыжи попросту не ехали, так как была плюсовая температура. Место я не взял, но был в десятке сильнейших, – говорит техник-строитель Азамат Молдагереев, участник массового старта. – Мне нравится заниматься спортом, у нас это в крови, в роду много спортсменов. Об акции я узнал в Инстаграм.

Особо отличилась в забеге кобдинская лыжная школа. Наибольший интерес к соревнованиям был у старшей категории, от 30 до 60 лет.

– Участники были поделены по категориям, то есть по возрасту и по полу. К примеру, от 6 до 7 лет шли на короткие дистанции, взрослые – на более длинные дистанции, – рассказал Евгений Гончаров, руководитель городского отдела спорта.