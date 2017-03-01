Аким области Сапарбаев: Дидара Жалмукана просили остаться, но он отказался

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Аким области Сапарбаев: Дидара Жалмукана просили остаться, но он отказался

На фото: В двух чемпионатах РК Дидар Жалмукан провел за актюбинский клуб 57 матчей, забил 10 голов.

На встрече с населением аким области Бердыбек Сапарбаев прокомментировал уход одного из главных молодых талантов ФК «Актобе» Дидара Жалмукана.

В начале своей речи глава региона подчеркнул необходимость укомплектования состава «красно-белых» местными футболистами.

– Если в нашей команде будут играть одни легионеры, что тогда будет? Какое развитие? В нашей команде должны играть наши игроки. Мы следуем нашей политике по привлечению в команду местных игроков. В прошлом году в составе «Актобе» на поле выходили 6 своих воспитанников. Мы построили футбольную академию, в каждом районе области открыли футбольные центры, – отметил Бердыбек Сапарбаев.

– Каждый актюбинец должен быть патриотом Актобе. Он не должен забывать, откуда он, благодаря кому добился высот. Дидара Жалмукана воспитал «Актобе». Его и в клубе, и мои заместители не раз просили: «Айналайын, не уходи, играй у нас». Но он сказал: «Нет». Ладно, пусть уходит, – заключил аким области.

Дидар Жалмукан – воспитанник ФК «Актобе». В 2014 году в возрасте 18 лет Дидар забил победный гол в ворота «Кайрата», принесший «Актобе» серебряные медали.

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