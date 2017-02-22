Ветераны афганской войны пришли поддержать юных боксёров

На фото: Финал первенства в зале ОДЮСШОР по боксу. На фото Б. Омаров из Аксая (в красном) и С. Жолмырза из Шалкара (в синем), весовая категория 36 килограммов. Бои выиграл шалкарец Жолмырза. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В Актобе прошло первенство по боксу в честь 28-летия вывода войск из Афганистана.

С 5 по 7 февраля в Актобе на базе ОДЮСШОР провели открытое первенство по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения, приуроченное к 28-летию вывода войск из Афганистана. На церемонию награждения были приглашены ветераны афганской войны. Первенство организовал спортивно-патриотический клуб «Ер Бакыт» ветеранов афганской войны.

– Каждый год нас приглашают на всякие спортивные мероприятия. Уже 6 год организовывают первенство по боксу, – рассказал Ермек Мурсалимов, воин-интернационалист, обладатель медали за боевые заслуги.

Серик Алмагамбетов, главный судья, рассказал, что было 179 участников из Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. 3 место заняли в различных весовых категориях всего 50 человек, 2 место – 29 человек и 1 место – тоже 29 человек.

– Я выиграл во втором раунде техническим нокаутом. Учусь я в 21-й школе, занимаюсь уже 3 года в школе олимпийского резерва по боксу, – рассказал Асланбек Изимов, победитель первенства в весовой категории 36 килограммов.

Асланбек из Актобе, ему 12 лет. На первенстве он занял 1-е место в своей весовой категории и получил приз за лучшую технику.