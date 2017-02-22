«Актобе» на сборах проиграл в двух матчах из трёх

На фото: Товарищеский матч на сборах в Турции. «Актобе» – «Сталь». 0:2. В этой игре было много борьбы и меньше качественных передач и комбинаций. || Фото ФК «Актобе»

Ещё одну игру «красно-белые» завершили нулевой ничьей с российским «Тосно». Самое печальное в этих играх – актюбинской команде не удалось забить ни единого гола.В первом матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции «красно-белые» сыграли вничью 0:0 с одним из лидеров первой лиги России ФК «Тосно». Состав Актобе на эту игру был следующим: Отарбаев (Сидельников вышел на замену), Айтбаев, Аслан (Жумагали), Даутов, Жуниньо (Скворцов), Торрес (Шурыгин), Шестаков, Кожамберды (Какимов), Витор Жуниор (Абдукаримов), Зенькович, Саулет (Розыбакиев).

Во втором матче ФК «Актобе» проиграл украинской «Стали» со счетом 0:2. По сообщению пресс-службы актюбинского клуба, первый тайм «красно-белые» играли в экспериментальном составе и уже к 24-й минуте проигрывали со счетом 0:2. Второй тайм ФК «Актобе» провел лучше, но реализовать свое преимущество в забитые голы так и не сумел. На этот матч «Актобе» вышел в таком составе: Сидельников, Аслан, Айтбаев, Жумагали (Зенькович), Розыбакиев (Байтана), Торрес (Скворцов), Шурыгин (Шестаков), Жуниньо, Кожамберды (Саулет), Витор Жуниор, Какимов.

18 февраля «Актобе» сыграл с еще одним клубом из России, с представителем премьер-лиги пермским «Амкаром». Матч прошел с территориальным преимуществом «Амкара». В самом дебюте поединка был момент у пермяков. Фегора Огуде дальним ударом сотряс перекладину ворот «Актобе», а в конце первого тайма Дарко Бодул был дважды близок к голу, однако его удары приняли на себя штанга и перекладина. «Актобе» играл жестко и порой грубо, в результате чего троим игрокам «Амкара» оказывали медицинскую помощь.

Первый тайм прошел под полную диктовку «Амкара». Во втором тайме рисунок игры не изменился – «Амкар» атаковал, создавал множество голевых моментов. Актюбинцы пытались сообразить контр­атаки с помощью бразильских легионеров, но забить не удалось. Казалось, матч закончится нулевой ничьей, но за несколько минут до конца игры «Актобе» пропустил. Игрок «Амкара» с чисто футбольной фамилией Гол обвел нескольких игроков «красно-белых» и точно пробил с острого угла – 0:1 в пользу «Амкара».