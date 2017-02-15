Волейболисты Актобе заняли 1-е место

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Волейболисты Актобе заняли 1-е место

На фото: ДС «Коныс». Команда «Казхром» из Хромтау победила уральский «Жайык». || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В Актобе закончился третий тур 25-го чемпионата РК по волейболу среди мужских команд высшей лиги северо-западной зоны. Тур проходил с 1 по 9 февраля в ДС «Коныс».

Игру оценивали судьи из Алматы, Шымкента, Павлодара. Участвовали 7 команд из Костаная, Петропавловска, Актау, Атырау, Уральска, Хромтау, Актобе.

– Встречи команд проходили по кругу, то есть каждая команда сыграла с остальными 6 командами. Места определялись по общему количеству баллов за все игры. Лучшие команды северо-западной зоны сыграют с командами юго-восточной зоны. Четвертый тур пройдет в Шымкенте. В финальном пятом туре определится чемпион РК по волейболу, – рассказал главный судья Мамаш Умаров, он из Туркестана.

– Мы сыграли очень хорошо. Это домашний тур, и мы долго готовились. Наш игрок Константин Тишко под номером 10 назван лучшим игроком тура. Так как мы играли дома, то и проиграть никак не могли , – рассказал Диас Алипбаев, капитан волейбольной команды Актобе.

Команда из Актобе на протяжении всего третьего тура была лидером по очкам среди команд. В финальной встрече они выиграли у команды «Жайык» из Уральска. »

Команды северо-западной зоны:

1 место – Актобе;

2 место – Актау;

3 место – Петропавловск;

4 место – Атырау.

Команды юго-восточной зоны:

1 место – Шымкент;

2 место – Усть-Каменогорск;

3 место – Павлодар;

4 место – Тараз.

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