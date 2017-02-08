Первенство по фигурному катанию прошло в Актобе

На фото: Гаухар Мауина из Актобе обладательница 4-го места по 1-му юношескому разряду группы «B».





Мария Карташева занимается полтора года. Победительница первенства по фигурному катанию.





11-летняя Ярослава Гниппа ученица 23-й школы. 1-е место по 2-му спортивному разряду.

Дети из разряда «Юный фигурист». 7-летний Ерлан Омаров (слева третий) и 6-летняя Мария Карташева (6-я слева в розовом) победители в индивидуальном выступлении. || Фото Владимира ЗОБЕНКО.

В Актобе 3-4 февраля состоялось первенство области по фигурному катанию на коньках.

– Мы пригласили ребят из Актау. Участвуют дети от 6 до 13 лет, от юных фигуристов до 1-го спортивного разряда. Оценка проводилась по международной системе ISU. Дети в первый день катали элементы, а на второй день – программу. В судействе были ледовый хореограф Владимир Поздняк и старшие тренеры города Актау и Актобе. Я официальный судья на всех республиканских соревнованиях, – рассказала Анна Лычко [на фото ], старший тренер Актобе и одна из судей.

На лед выходили и ребята, входящие в десятку лучших в своем разряде в Казахстане.

– Со мной приехала команда из 7 человек. Оценивались хорошее скольжение и техническое исполнение элементов. Хотелось бы отметить, что из всех искусственных катков в системе Mega Ice в Казахстане, актюбинский самый маленький, – сказала Ольга Фильчева, тренер по фигурному катанию из Актау и судья первен­ства.

Ольга Фильчева работает по приглашению Оренбургской школы олимпийского резерва имени Гейтса. Также она работала в других городах Казахстана.

– Я занимаюсь фигурным катанием уже 7 лет, – говорит одна из победительниц турнира 5-классница из Актобе Ярослава Гниппа, ранее девочка занимала 3-е место на взрослом кубке РК по фигурному катанию. – Я член сборной. Мои кумиры Евгения Медведева, Юлия Липницкая и Денис Тен.

Среди участников были и совсем маленькие, но уже подающие надежды спортсмены. Несмотря на юный возраст, они выполняли сложные элементы. 6-летняя Мария Карташева занимается всего полтора года, она заняла 1-е место в областном соревновании в разряде «юный фигурист».

На соревнованиях в Актобе было всего несколько мальчиков, один из них Ерлан Омаров. Он занимается только год, но уже занял 1-е место в разряде «юный фигурист»