Студенты пронесли огонь по улицам Актобе

На фото: Назгуль Баймухамбетова первый факелоносец, чемпион мира по тхэквондо GTF вместе с хранителями огня. || Фото В. ЗОБЕНКО





27 января. Площадь около университета им. Жубанова. Хранители, кстати, их рост должен быть не меньше 190 см, зажигают огонь Универсиады.

Среди факелоносцев в Актобе был и глухонемой парень из Байганина, 20-летний Мухтар Есенгосулы, серебряный призёр чемпионата мира по вольной борьбе. В Алматы капсулу с актюбинским огнём повёз мастер спорта по плаванию Айбек Камзенов.

В Актобе прошла Эстафета Огня, посвященная открытию 28-й всемирной зимней Универсиады в Алматы. В Универсиаде принимают участие 2 000 студентов, аспирантов и выпускников от 17 до 28 лет из 57 стран мира. Среди актюбинских факелоносцев были студенты-спортсмены из города и районов. Финишировала эстафета в парке им. Первого президента, там прошел флэшмоб.

– В университете Жубанова было зарождение огня, потом факел передали первому факелоносцу, их всего 60, бежали они по улицам, где располагаются вузы, – рассказал Владимир Кориков [на фото], почетный житель Актобе и один из хранителей огня. – Потом частица нашего огня поехала в Алматы и там зажгли общий факел.

Владимир Кориков и глава региона Бердыбек Сапарбаев зажгли огонь. Сопровождали факел хранители огня во главе с Евгением Гончаровым, 12-кратным чемпионом мира по гиревому спорту. В парке аким области передал огонь последнему факелоносцу, Айбеку Камзенову, он повез его в Алматы.

– Мне позвонили и сказали, что я выиграла конкурс и первой понесу факел. Я и мои родители очень рады, я ощущаю гордость за свой спорт и университет, – поделилась впечатлениями Наз­гуль Баймухамбетова, победитель 10 чемпионата мира по тхэквондо GTF, Казань, 2016 год.

Назгуль однокурсница Марии Сизовой. Напомним, в Универсиаде в Алматы участвует актюбинская конькобежка Мария Сизова. Сейчас она в атлетической деревне.

Также среди факелоносцев был глухонемой парень из Байганина. Мухтару Есенгосулы [на фото] 20 лет, он серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе в Армении в 2014 году.

По словам Ызымгали Жусипова, тренера по вольной борьбе, Мухтар – студент колледжа при школе-интернате для детей с нарушением слуха. Мухтар бежал 33-м этапом. Родители Мухтара очень рады, что их сын в числе 60 факелоносцев.

До начала эстафеты корреспондент «Диапазона» встретил двух братьев, Айбека и Алибека Камзеновых, мастеров спорта международного класса по плаванию. Они бежали 59-м и 60-м этапами. Именно Айбек повез капсулу с огнем в Алматы.

Айбек Камзенов рассказал, что он мастер спорта международного класса по плаванию и представитель нашей области. Он вместе с хранителями повез капсулу в Алматы. Из каждой области было по одному представителю, и они все соединили воедино огонь, после этого была открыта Универсиада. Айбек последний из факелоносцев, в парке он передал факел акиму области.