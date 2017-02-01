Казахстанские спортсменки завоевали золото, серебро и бронзу

На фото: Алина Райкова, 25-летняя биатлонистка из Щучинска, получила первое золото на Универсиаде.
На фото: Победители по фристайлу (слева направо): Жибек Арапбаева – 2 место, Чжи Инин – 1 место, Жанбота Алдабергенова – 3 место.
На фото: Екатерина Айдова – 25-летняя конькобежка из Караганды.
В Алматы идут первые дни 28-й зимней Универсиады. В копилке Казахстана уже несколько медалей.
Достижения наших спортсменов на 31 января первой половины дня.
Анна Шевченко, 23-летняя лыжница из Павлодарской области, выиграла бронзовую медаль в гонке преследования на 5 км.
Две медали завоевали лыжные акробатки из Шымкента. Жибек Арапбаева, 25-летняя фристайлистка, принесла стране серебро. Жанбота Алдабергенова, 21-летняя фристайлистка, стала бронзовым призером. Золото досталось Чжи Инин, спортсменке из Китая.
Алина Райкова, 25-летняя биатлонистка родом из Щучинска, принесла первое золото в копилку страны, она победила в индивидуальной гонке на 15 км, допустив два промаха, преодолела дистанцию за 59 минут и 48,7 секунды.
Следом финишировала 22-летняя казахстанка Галина Вишневская из Семея с результатом +2 минуты 21 секунда, она не закрыла четыре мишени.
Екатерина Айдова, 25-летняя конькобежка из Караганды, стала третьей на дистанции 1 500 метров в соревнованиях по конькобежному спорту.
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