На турнире по теннису в Актобе победители получат 25 000 долларов

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На турнире по теннису в Актобе победители получат 25 000 долларов

На фото: Вацлав Сафранек из Чехии стал победителем первого турнира Futures в одиночном разряде. || Фото В. ЗОБЕНКО

Уже две недели в теннисном центре Актобе проходит турнир ITF Futures по теннису.

С 20 января по 4 февраля в Актобе проходит турнир ITF Futures по теннису. Участвуют спортсмены более чем из 20 стран. Общий призовой фонд турнира 25000 долларов США.

– В Казахстане много хороших теннисистов, ваша сборная занимает 16-е место в мире. На следующей неделе будет Кубок Федерации по женскому теннису в Астане. В Актобе на турнире каждую неделю участвуют 60 участников из более чем 20 стран, – рассказал Димитрис Саратзидис, наблюдатель ITF из Греции и главный судья турнира.

– Сейчас проходит серия турниров Futures с общим призовым фондом одиночного и парного разряда 25000 долларов США. В субботу и воскресенье была квалификация, с понедельника по субботу идёт турнир, – сообщил Анатолий Солдатенко, заместитель директора Актюбинской областной федерации тенниса. – Также все желающие могут прийти и посмотреть турнир. Турнир будет проходить до конца этой недели, 4 февраля.

Результаты первого турнира Aktobe Futures:

Парный разряд:

Первое место – В. Манафов (Украина), А. Павлюченков (Россия)

Второе место – С. Файзиев (Узбекистан), Т. Хабибулин (Казахстан)

Одиночный

разряд:

Первое место – В. Сафранек (Чехия)

Второе место – В. Манафов (Украина)

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