Актюбинский боец Гойти Дазаев вернулся из Макао с серебром чемпионата мира

На фото: Актюбинский спортсмен Гойти Дазаев – один из титулованных бойцов в ММА. || Фото с сайта Федерации ММА

Казахстанские бойцы ММА Алимжан Сулейманов и Гойти Дазаев добились серебра на чемпионате мира в Макао. В копилке казахстанских спортсменов есть также четыре бронзовые награды.

Место проведения спортивного мероприятия выбрано весьма необычное: привычная для зрителей арена сменилась на казино с мультифункциональным холлом большой вместительности. На рейдже в провинции Китая Макао в эти дни довольно таки жарко. Суровые мужчины со стальной хваткой и жестким нокаутом прибыли из 25 стран мира, чтобы доказать свое преимущество в этом виде спорта. В жестоких и бескомпромиссных поединках, не жалея друг друга, сражаются профессиональные бойцы смешанного боевого единоборства в различных весовых категориях. Казахстанская национальная сборная по ММА также принимает участие в мировом первенстве, в очередной раз задавая тон на «площадке» и заставляя порядком понервничать соперников.

В составе сборной РК выступал боец из Актобе Гойти Дазаев, один из сильнейших и титулованных бойцов ММА Казахстана. Гойти – единственный двукратный чемпион Азии по ММА. Ему 25 лет. До ММА занимался вольной борьбой и панкратионом. Став чемпионом Азии по ММА 2015 года в городе Худжанд (Таджикистан), он стал обладателем звания «Мастер спорта международного класса». В 2016 году он повторил успех на чемпионате Азии 2016 года, который прошел в Корее.

На чемпионате мира в Макао Гойти Дазаев добрался до финала чемпионата мира, где встретился с очень крепким соперником из России и уступил лишь по очкам.

В интервью Sputnik Казахстан вице-президент Федерации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов поделился впечатлениями и первыми победами в главном спортивном событии года в мире смешанного боевого единоборства.

– С какими результатами завершился первый день чемпионата?

– В финал прошли Украина, Россия, Казахстан, Китай и Чехия. К сожалению, четыре наших спортсмена в финал не прошли. Но это очень большой результат для нашей молодой команды и это первый серьезный старт для всего состава. Один был только опытный боец бывший чемпион мира Мурад Абдурахманов, который, к сожалению, проиграл нокаутом из-за нарушения правил и судейской ошибки. Он сошел с дистанции, судья был наказан. Но, тем не менее, это был не очень приятный момент. Еще один не очень хороший момент связан с травмой нашего бойца Мирата Бекишева. Он уверенно шел к победе и в полуфинале встретился с бойцом из Чехии, в бою он доминировал полностью, но его подвела старая травма колена, и из-за этого он не смог продолжить бой. Все остальные ребята тоже очень достойно бились. Думаю, для первого раза они выполнили свою программу максимум.

– Вы говорите об ошибке судьи во время судейства поединка с участием нашего бойца. Разве нельзя аннулировать результаты?

– Да, рефери допустил ошибку, из-за которой потом произошел технический нокаут, и бой был остановлен. Бой был остановлен именно из-за нокаута, а не из-за ошибки. Если бы судья сразу же среагировал и остановил поединок, тогда боец был бы наказан и, возможно, дисквалифицирован. Но так как бой не был остановлен из-за судьи, и после этого был технический нокаут, то бойца уже не наказали. И результат боя аннулировать мы не стали. Тем более Мурад Абдурахманов после технического нокаута не должен продолжать бой. К сожалению, так случилось. Протест мы, конечно, подали, он был рассмотрен. Но по итогам было решено наказать только судью за его некомпетентность.

В командном зачете сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь сборной России, которая собрала все золото во всех семи весовых категориях.

По итогам чемпионата в копилке Казахстана две серебряные медали – Гойти Дазаев (77,1), Алимжан Сулейманов (+93 кг) и четыре бронзовые медали – Мират Бекишев (61,2 кг), Алтынбек Бахтыгельдинов (70,3 кг), Мурад Абдурахманов (84 кг) и Еркинбек Инжел (93 кг). В состав казахстанской сборной в Макао по решению Федерации MMA Казахстана отправился обновленный состав сборной, в которую вошли молодые и перспективные бойцы.