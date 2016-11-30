После поражений на старте МФК «Актобе» выиграл дважды, забив 33 мяча

На фото: Бразильские легионеры МФК «Актобе» выполняют основную роль в атаках актюбинской команды. В двух матчах в совокупности они забили 13 голов. || Фото с сайта ФК «Актобе» «ВКонтакте»

Мини-футбольный клуб «Актобе» неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата РК, проиграв в Рудном. Зато в первых двух домашних матчах актюбинские футзалисты дважды разгромили соперника из Шымкента – СДЮШОР №7. В течение этих двух игр зрители в «Конысе» увидели голевой град, а также интересные шоу-представления.

В этом году мини-футбольный клуб «Инжу», сенсационно ставший призером прошлогоднего чемпионата, перешел на баланс ФК «Актобе» и принял его название. Перед новым сезоном директор мини-футбольного «Актобе» Максат Тюмалиев усилил команду, пригласив опытного украинского специалиста Олега Солодовника на пост главного тренера. А уже перед самым стартом чемпионата МФК усилился бразильскими легионерами. Команду пополнили Сезар Джонатан Луиса и Лопес Да Сильву Данило.

Свои первые два матча нового чемпионата «Актобе» провел на выезде в Рудном и дважды проиграл местному «Аяту». После этого важно было отметить старт домашних игр яркой победой.

Новый сезон домашних матчей «Актобе» открыл 25 ноября во дворце «Коныс». Увидеть игру МФК «Актобе» пришло около полутора тысяч человек. Первым соперником МФК «Актобе» стал клуб СДЮШОР №7 из Шымкента, собранный из местных воспитанников. Актюбинская команда с первых минут игры стала расшатывать оборону шымкентцев, а потом и раскатывать соперника, забив восемь мячей еще в первом тайме. Отличились легионеры Эрик (дважды), Джонатан и Таку, а также местные игроки Жарлгаганов, Кульбаев, Турегазин и Унабаев. После перерыва рисунок игры не изменился: мячом владели хозяева паркета и забивали также они. Во втором тайме актюбинцы поразили ворота шымкентцев 10(!) раз. Соперник ответил лишь одним голом. По итогам матча за МФК «Актобе» три гола забили Эрик и Асхат Кульбаев. По дублю (два гола) оформили Джонатан, Павел Таку и Ренат Турегазин.

Во втором матче МФК «Актобе» с этим же соперником испытал проблемы в начале матча. Ожидаемого разгрома уже в начале встречи не было, шымкентские юноши дали бой. После гола бразильца Джонатана ответным голом отметился игрок СДЮШОР Тургымбай. Тут же Ренат Турегазин вывел «Актобе» вперед, 2:1. Но гости огрызнулись снова, счет сравнял игрок шмыкентской команды Гаранин. Но мгновенно хозяева вернули лидерство в счете, отличился Иманалин. Призрачная интрига продержалась до второго тайма, поскольку на перерыв команды ушли при счете 4:3 в пользу актюбинцев. Но во второй половине матча забивали исключительно красно-белые. И сделали это 11(!) раз. В итоге 15:3, очередная разгромная победа МФК «Актобе». Из 15 мячей 4 забил Джонатан, тем самым оформив покер. Его земляк Эрик сделал дубль. Но не только легионеры сделали результат, в составе актюбинцев местный игрок Кайрат Иманалин оформил хет-трик, забив трижды. Таким образом «Актобе» в своих двух домашних играх, одержав 2 победы и забив 33 гола, набирает в турнирной таблице 6 очков.

Кроме голевого града, актюбинский клуб порадовал зрителей и организационными мероприятиями, в которых участвовали и сами зрители. Во время матча «Актобе» – СДЮШОР №7 организаторы устроили первый в Казахстане массовый футбольный флешмоб «Mannequin Challenge». Помимо этого, на матче разыгрывали конкурс для болельщиков «Бьешь, как Смаков» с главным призом в 5 000 тенге.

Первый матч. «Актобе» – СДЮШОР №7 – 18:1 (8:0)

Голы: Эрик 4, 5, 21, Жарлгаганов 8, Кульбаев 9, 26, 27, Таку 12, 39, Джонатан 13, 22, Турегазин 17, 26, Унбаев 19, Иманалин 23, Жаманкулов 27, Досов 27, Акбаликов 30 – Касимов 28

Предупреждения: Кульбаев 38, Таку 39 – Скударнов 34

«Актобе»: Байралиев, Шамро (к) – Иманалин, Таку, Акбаликов, Кульбаев, Джонатан, Эрик, Турегазин, Жаманкулов, Унбаев, Досов, Идрисов, Жарлгаганов

СДЮШОР №7: Ризаметов – Скударнов (к), Жумаев, Исмаилов, Гаранин, Касимов, Акберген, Турганбай, Турганбек, Байкенов, Ткаченко, Айтбаев, Жупарбек

Судьи: Турсумбаев (Астана), Грищенко (Рудный)

25 ноября 2016 г. Актобе. «Коныс». 1500 зрителей.

Второй матч. «Актобе» – СДЮШОР №7 – 15:3 (4:3)

Голы: Джонатан 4, 25, 30, 32, Турегазин 6, 39, Иманалин 8, 21, 25, Эрик 15, 32, Карагулов 22, Кульбаев 34, Акбаликов 36, Досов 40 – Тургымбай 6, Гаранин 8, Акберген 16

Предупреждений нет

«Актобе»: Байралиев, Шамро (к) – Иманалин, Унбаев, Кульбаев, Карагулов, Жарлгаганов, Турегазин, Эрик, Досов, Акбаликов, Джонатан, Тлеукулов, Жаманкулов

СДЮШОР №7: Ризаметов – Скударнов (к), Тургымбай, Турганбек, Ткаченко, Жумаев, Исмаилов, Гаранин, Касимов, Акберген, Байкенов, Айтбаев, Жупарбек

Судьи: Грищенко (Рудный), Турсумбаев (Астана)

26 ноября 2016 г. Актобе. «Коныс». 1200 зрителей.