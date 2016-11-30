Лыжница из Актобе завоевала бронзу на чемпионате мира в Финляндии

На фото: 17-летняя Гульсина Кадырова стала призером чемпионата мира. До 12 лет она жила в Актобе, после уехала в спорт­интернат близ Кокшетау, где и тренируется по сей день.

17-летняя Гульсина Кадырова стала первой медалисткой мирового первенства по лыжным гонкам.

Уроженка Узбекистана, принявшая гражданство нашей страны Гульсина Кадырова участвовала в чемпионате мира по лыжным гонкам среди женщин и юниоров. В гонке на 5 км классикой Гульсина проявила волю к победе, несмотря на то что ей выдали тренировочные лыжи, и показала третий результат.

Гульсине 17 лет, лыжами занимается с 10 лет. Уже в первые годы увлечения талант Гульсины заметил тренер Николай Марчук, а в 12 лет девочку пригласили в спортивный интернат в поселок Балкашино близ Кокшетау. С тех пор Гульсина Кадырова тренируется там и выступает на соревнованиях разного уровня. Неоднократно побеждала и становилась призером республиканских турниров по лыжным гонкам. А вскоре юная актюбинка стала мастером спорта и вошла в сборную Казахстана.

– Она сейчас продолжает тренироваться в Акмолинской области, ее тренер Иван Спиридониди. В Актюбинском регионе есть все условия для лыжных гонок, но не хватает квалифицированных тренеров, – констатирует Виктор Писаренко, оказывающий финансовую помощь Гульсине.

После успешного выступления в Финляндии юную лыжницу из Актобе ждет отбор на чемпионат мира-2017.