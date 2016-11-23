Актюбинские ветераны по самбо вернулись с медалями с чемпионата мира

На фото: Актюбинская команда по таэквондо ГТФ стала лучшей в общекомандном первенстве. Это не первый их успех. До этого 5 мальчишек стали лучшими в разбивании досок на турнире в Южной Корее.
Сборная Казахстана участвовала в первенстве мира по самбо в Хорватии. Выступавшие в составе сборной спортсмены из Актобе Мендихан Косдаулетов и Исатай Казмагамбетов добились бронзовых медалей.
Чемпионат мира по самбо среди мастеров спорта, чей возраст старше 35 лет, прошел в хорватском Пореге. В нем участвовали спортсмены из 32 стран. В составе сборной Казахстана выступали 24 самбиста, 2 из которых поехали от Актобе. И оба зацепились за медали.
В весовой категории свыше 100 кг бронзовыми призерами стали Мендихан Косдаулетов и Исатай Казмагамбетов.
Актюбинские ветераны обещают приложить все силы, чтобы стать чемпионами мира в следующем году.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.