Актюбинские ветераны по самбо вернулись с медалями с чемпионата мира

На фото: Актюбинская команда по таэквондо ГТФ стала лучшей в общекомандном первенстве. Это не первый их успех. До этого 5 мальчишек стали лучшими в разбивании досок на турнире в Южной Корее.

Сборная Казахстана участвовала в первенстве мира по самбо в Хорватии. Выступавшие в составе сборной спортсмены из Актобе Мендихан Косдаулетов и Исатай Казмагамбетов добились бронзовых медалей.

Чемпионат мира по самбо среди мастеров спорта, чей возраст старше 35 лет, прошел в хорватском Пореге. В нем участвовали спортсмены из 32 стран. В составе сборной Казахстана выступали 24 самбиста, 2 из которых поехали от Актобе. И оба зацепились за медали.

В весовой категории свыше 100 кг бронзовыми призерами стали Мендихан Косдаулетов и Исатай Казмагамбетов.

Актюбинские ветераны обещают приложить все силы, чтобы стать чемпионами мира в следующем году.