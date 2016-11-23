Актюбинский футболист Логвиненко за год выиграл с «Астаной» два трофея

На фото: Финал Кубка Казахстана проходил в Алматы при обильном снегопаде. В упорной борьбе красный (предназначенный для таких случаев) мяч единожды залетел в ворота. В ворота принимающей команды, «Кайрата». || Фото sports.kz

ФК «Астана», за который играет актюбинец Юрий Логвиненко, в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана. Месяц назад «Астана» завоевал чемпионство Казахстана.

Предпочтения букмекеров и специалистов в финале Кубка Казахстана были на стороне алматинского клуба, не только потому что именно в их городе проходила эта встреча, «Кайрату» просто необходима была победа, после того как чемпионами снова стали столичные футболисты.

Больших неожиданностей в стартовых составах команд не было, единственное, что можно отметить, место в воротах «Астаны» занял Александр Мокин. Астанчане на первых минутах подолгу держали мяч и сумели создать очень опасный момент, после подачи в штрафную Юрий Логвиненко в сутолоке пробил в перекладину. Хозяева поля только к десятой минуте ударили по воротам, Михаил Бакаев выстрелил издали в руки Мокину. Жерар Гоу неплохо принял мяч и с метров шести мощно отправил его выше цели. Бауыржан Исламхан постарался сообразить гол ударом низом с дальней дистанции, но не получилось. Жуниор Кабананга в пределах штрафной ударил по воротам, Стас Покатилов сумел отвести угрозу, чуть позже отразив дальний удар от Серикжана Мужикова. Сесар Арзо, подключившись к атаке после углового, головой пробил выше ворот. С переменным успехом проходил поединок, обильный снегопад явно не давал проявить себя футболистам обеих команд. На исходе первой половины Гоу оказался один на один с Мокиным, но удар в ближний угол получился слабым.

Во втором тайме снега было уже не так много, что давало надежду зрителям на более похожую на футбол игру. Интересно повели себя и работники стадиона, в перерыве почистившие от снега половину поля «Астаны», куда должен был атаковать «Кайрат». В свою очередь противоположная осталась занесенной. Однако это принесло неожиданные плоды, скидка Неманьи Максимовича в штрафную завершилась точным ударом Кабананги – 0:1. Это побудило алматинцев пойти в атаку, причем не только в игровом плане, было совершено несколько нарушений, что послужило началом для потасовок на поле. Ближе к середине второй сорокапятиминутки стало казаться, что обе команды подустали, стали менее активны. Вышедший на замену Джордже Деспотович не сумел реализовать выход один на один, пробив низом мимо цели. Игра потихоньку шла к завершению, а алматинцы никак придумать ничего не могли, да и просто не везло. Собственно так и закончился для них сезон, без чемпионства и кубка...

Таким образом, «Астана» в третий раз выиграла Кубок страны. »

– sports.kz

«Кайрат» – «Астана» 0:1 (0:0)

Гол: Кабананга 47 (0:1)

Предупреждения: Исламхан 51, Маркович 90+3 — Логвиненко 51

«Кайрат»: Покатилов, Куат, Арсо, Маркович, Суюмбаев, Бакаев, Тимощук, Аршавин, Исламхан, Исаэль, Гоу

«Астана»: Мокин, Аничич, Каньяс, Твумаси (Деспотович 64), Максимович, Кабананга (Малый 87), Шитов, Бейсебеков, Шомко, Мужиков (Нусербаев 82), Логвиненко

Главный судья: Руслан Дузмамбетов (Усть-Каменогорск)

19 ноября. Алматы. Центральный.