Замакима области Бекенов стал главой актюбинской ассоциации футбола

У актюбинской футбольной ассоциации новое руководство после ухода Гали Искалиева.

В офисе ФК «Актобе» без СМИ прошла отчетно-выборная конференция, где выбирали нового руководителя актюбинской ассоциации футбола. Предыдущий руководитель Гали Искалиев уехал из Актобе в связи с переводом на работу в Астане. Теперь главой ассоциации футбола стал Кайрат Бекенов Кайрат, замакима области. Ранее Бекенов возглавлял СПК «Актобе», который подвергся критике со стороны акима и депутатов из-за убыточности.

Новый руководитель пообещал, что ассоциация под его руководством будет всесторонне уделять внимание детско-юношескому футболу, развивать надлежащую инфраструктуру.