Многие думали, что я сломалась. Но я победила!

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Многие думали, что я сломалась. Но я победила!

На фото: Инспектор полиции Райса Байлиева смогла стать трехкратной чемпионкой мира, несмотря на то, что ей противостояли более молодые соперницы, некоторые из них участвовали в Олимпиаде.

Актюбинская спортсменка Райса Байлиева стала трёхкратной чемпионкой мира по универсальному бою.

Соревнования проходили в Калужской области России с 4 по 23 ноября. В них участвовали спортсмены из 37 стран. После победы в этом турнире чемпионка из Актобе Райса Байлиева рассказала корреспонденту «Диапазону», с какими трудностями она столкнулась на пути к победе.

– Эти соревнования были напряженными для меня в том плане, что в мою победу мало кто верил. Хотя я была в прошлом году чемпионкой, но в этом году обстоятельства жизни были такими, что люди думали, что я сломалась, – делится впечатлениями Райса Байлиева.

– Я сражалась с сильными спортсменками. К примеру, соперница из Швеции очень много выступала в рукопашном бою, участвовала в ММА. К счастью, я смогла выиграть за счет боевой верхней стойки. За выход в финал я боролась с соперницей из Ирана, она участница Олимпийских игр. Я первой преодолела полосу препятствий и мне удалось одолеть соперницу болевым приемом. А в финале мне противостояла россиянка, она уже была чемпионкой в этой весовой категории. Поскольку соревнования проходили в России, бороться с представителями принимающей команды вдвойне тяжелее. Россиянка была намного моложе меня, было сложно, но мне удалось выиграть. И после победы я осознала, что мой опыт превыше всего в бою. Спасибо родным и близким и тем, кто верил в меня. Руководителю ДВД Актюбинской области Абисатову Махамбету Кайыржановичу, несмотря на свою загруженность в делах, он проводил для нашего отряда занятия в выходные, чтобы мы были в форме, – сказала Райса Байлиева.

Она также поблагодарила руководство областного управления спорта за финансирование ее поездки. Таким образом, инспектор полиции Райса Байлиева, которая была восстановлена на работе (после обращения к акиму области), стала трехкратной чемпионкой мира по универсальному бою.

Универсальный бой – комплексный вид спорта. Первое испытание – полоса препятствий. За минимальное время участникам необходимо преодолеть сразу несколько спортивных снарядов. И если физические нагрузки для представителей единоборств – дело привычное, то в метании ножей и стрельбе из пневматического оружия спортсмены допускают ошибки чаще. Перерывы между раундами минимальные. После преодоления дистанции участники отправляются выяснять отношения на ринг.

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