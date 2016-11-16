Новый руководитель «Актобе»: Путь от дворового футбола до высшей лиги меня закалил

«Диапазон» неоднократно писал о достижениях мини-футбольного клуба «Инжу» (ныне МФК «Актобе»), который прошёл путь от дворового футбола до высшей лиги страны. Создатель этой команды назначен исполняющим обязанности гендиректора «Актобе». Максат Тюмалиев рассказал о своем видении развития ФК «Актобе».

– Кто вам сообщил новость о вашем назначении на руководящую должность в «Актобе» и как отреагировали?

– Я был приятно удивлен, когда мне позвонил и пригласил сам Бердыбек Машбекович [аким области Сапарбаев. – Ред.] и сказал, что ценит мою работу и готов доверить мне футбольный клуб «Актобе».

– Мечтали оказаться в ФК «Актобе» на месте его руководителя?

– Впервые мечта об этом пришла год назад. Помните, в прошлом году мы с вами беседовали в «Конысе», я делился с вами мыслями, каким вижу развитие мини-футбольного клуба «Инжу»? Вы тогда мне сказали, что «нашему клубу нужен руководитель, как вы». Эти слова стали пророческими. И я тогда стал мечтать об этом, но не думал, что желания быстро материализуются. Думаю, опыт в «Инжу» мне поможет. Ведь мы создали дворовую команду и протащили ее с четвертой лиги до высшего дивизиона. Мы работали на энтузиазме, денег не было. Свои средства я вложил, но чем дальше мы продвигались, тем больше денег требовалось, поскольку мы выходили на новые уровни. Я стучал в двери спонсоров, рассказывал о перспективах футзала, говорил, что Казахстан входит в тройку сильнейших в Европе. Мне отвечали: «Ну и что, Россия – чемпион по пляжному футболу». Но мы не останавливались. Помню, нам негде было тренироваться зимой. Аренда зала в «Конысе» дорогая, за час 10 тысяч, а у нас порой две тренировки в день. Тогда я предложил им сделать ремонт раздевалки взамен на бесплатную аренду. Договорившись, я побежал в магазин, говорю им: «Давайте я сделаю вам бесплатную рекламу, а вы нам дадите деньги на ремонт раздевалки». Договорились, мне дали на 350 тысяч стройматериалы.

– А сейчас, когда у вас не дворовая команда, а бренд казахстанского футбола ФК «Актобе», со спонсорами договариваться будет гораздо легче.

– Да, тот опыт переговоров мне пригодится, я научился разговаривать со спонсорами, партнерами, определять, что выгодно им, а что нужно нам. Я помню, как пришел к Григорию Шамро (вратарь МФК «Актобе») и предложил играть за «Инжу». Со стороны кажется, что человек из дворового футбола пригласил игрока уровня национальной сборной. Возможно, это нагло, но переговоры достигли успеха, он принял предложение. Я считаю, трудный путь от дворового футбола до высшей лиги Казахстана закалил меня, научил многому в плане коммуникации и умения находить оптимальные решения.

– С какого времени вы будете считаться полноценным руководителем ФК «Актобе» без приставки и.о.?

– Действующего руководителя отстранили на время следствия. Контракт гендиректора действует до 31 декабря, до этого времени я буду в должности исполняющего обязанности.

– Какие основные задачи стоят перед вами сейчас?

– Самое первое – это определиться с главным тренером. Насколько я знаю, Юрий Уткульбаев не заинтересован в продолжении работы. А игроков уже определит тренер.

– Также будет сделан акцент на местных игроков?

– Скорее всего, да. Вектор в сторону воспитанников актюбинского футбола верный. А опыта они должны набираться у легионеров. Их должно быть немного, но они должны быть мастеровитыми, чтобы у них научились чему-то. На мой взгляд, иностранцы нужны для обучения ребят и в дет­ско-юношеской системе подготовки. У иностранца свежий, объективный взгляд. Я в этом убедился. Надо признать, в актюбинском футболе есть много околофутбольных факторов. Есть моменты, когда решают родственные связи или личная дружба. Бывает, игрок талантлив, но его не раскрутили. Например, были игроки, которые готовы были для сборной. Но в 17-летнем возрасте их развитие приостановилось из-за того, что дубль «Актобе» не стал платить тренерам, которые вырастили этих игроков. В итоге юноша потерял 3 года, прежде чем его заметил наш тренер Олег Петрович Солодовник (тренер МФК «Актобе»). Но три потерянных года ему уже никто не вернет. А сколько таких ситуаций в дет­ско-юношеском футболе? Поэтому мое мнение, иностранный тренер не посмотрит чей сын перед ним, он будет оценивать по объективным критериям, – рассуждает Максат Тюмалиев.

– Если перед вами поставят задачу заработать столько-то миллионов для ФК «Актобе», что вы сделаете для достижения этой цели?

– Мы должны зарабатывать, пусть это будут небольшие деньги, но они должны капать. Я изучаю опыт европейских клубов. Вопрос о фан-шопе необходимо решить. Там же, при фан-шопе будем делать термопечать, будут хоть и небольшие, но доходы не только от продажи атрибутики, но еще и с печатей. Нужно реализовать идею создания музея. Такой клуб, как «Актобе», должен иметь свой музей. Нужен зал славы, комната для показа видео о нашем клубе. Детям будем показывать «золотые» матчи «Актобе». Разве не вызовут приятные эмоции, когда они увидят гол Аймбетова [забит в 2013 году, принес «Актобе» 5-е чемпионство]? У нас была идея с номерами игроков. Были фанаты, которые готовы заплатить, чтобы их имена или фотографии были на номерах футболистов. Мы понимаем, что эту футболку купит не только он, но и его родственники, друзья. Таких маркетинговых ходов немало. Самое главное – привлекать болельщиков, заполнять стадион. Для этого готовы пересмотреть билетную политику клуба.

– Какую билетную политику хотите установить?

– Не хочу, чтобы это выглядело обещанием. Но тут все зависит от подхода. Конечно, я как бизнесмен предпочитаю извлечь 200 миллионов от 50 клиентов, чем от 200 клиентов. Но в футболе большая социальная значимость, поэтому нужно дать возможность посетить матчи как можно большему количеству зрителей. И главный акцент сделаем на заполнение трибун. В своей работе мы будем руководствоваться не только своими идеями, но готовы их принять от болельщиков. Я запланировал встречу с фанатскими движениями Актюбинска. Если честно, мне не нравится, что в среде болельщиков такие разногласия, свои группировки, ведь у нас одна цель, одна любовь, один клуб. В среде ветеранов тоже свои группы. Хочется, чтобы все объединились. На встрече с фанатами я хочу услышать вопросы и предложения. Конечно, будет критика, и я за здоровую критику. С болельщиками должен быть диалог. Я сам актюбинец, для меня ФК «Актобе» – это не просто место работы, я с горожанами пережил многие события нашего футбольного клуба, видел голы Геннадия Шапкина [лучший бомбардир в истории «Актобе»] и стал свидетелем всего, что было с клубом с тех пор. Когда ко мне сейчас приходят с идеями о сотрудничестве, я вспоминаю себя, как сам бегал по предприятиям и договаривался о партнерстве. Поэтому я ценю и поддер­живаю продуктивные идеи и энтузиазм.