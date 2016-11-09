Актюбинские таэквондисты ITF вернулись с 7 медалями из Семея

На фото: Актюбинские спортсмены взяли 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

2-4 ноября в Семее проходил чемпионат Казахстана по таэквондо ITF среди юниоров 16-17 лет и международный турнир Кубок Семея.

Как сообщает президент Актюбинской федерации таэквондо ITF Аскар Шуитбаев, в соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана и Монголии. От Актобе на турнирах выступали 8 спортсменов и собрали награды всех проб.

Золотые медали у актюбинской команды завоевали: Рамазан Мырзабаев (12-13 лет), Султан Мади Султан (18+), Кундиас Сагиндыкова (18+). Серебряную медаль взял Сандыбек Жанбулатов (14-17 лет). Кроме этого в активе актюбинцев еще три бронзы. Этих медалей добились Аян Карта (14-15 лет) и активные Рамазан Мырзабаев и Сандыбек Жанбулатов.