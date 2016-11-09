Студенты-медики зацепились за медали чемпионата мира по борьбе

На фото: Студентка медунивера, мастер спорта по борьбе Айдана Намазбаева (справа крайняя) с бронзой.

Актюбинские спортсмены завоевали 3 бронзовые медали чемпионата мира по борьбе в Татарстане. Всего же казахстанцы завоевали 1 серебряную и 9 бронзовых медалей.

Чемпионат мира по трем видам борьбы проходил в конце октября в Набережных Челнах – борьба на поясах, туркменская борьба «Гореш», в третий день – классическая борьба. В чемпионате участвовали более ста спортсменов из 40 стран мира в возрасте от 18 лет. Казахстан представляли свыше 20 борцов, из них 6 актюбинцев.

В числе актюбинских спортсменов медаль в копилку Казахстана принесла будущий врач-эпидемиолог Айдана Намазбаева. Мастер спорта по борьбе провела четыре схватки и в решающем поединке уступила туркменской спортсменке. В итоге Айдана взяла бронзу. Кроме нее еще бронзовых наград добились актюбинцы Багдат Алкуаныш и Сабира Мырзагалиева.

Как сообщает пресс-служба ЗКГМУ им. М.Оспанова, 4-курсница факультета стоматология Жузимгуль Науханова получила травму во время схватки с соперницей из Туркменистана. Девушка повредила колено. Ее тренер сразу попросил остановить бой.