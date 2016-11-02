Пенсионерка из Эстонии выиграла серебряную медаль

На фото: Сборная Эстонии. Ветеран гиревого спорта Малле Тико увезла домой серебряную медаль чемпионата мира. || Фото автора

Из Ирландии приехала сборная из 13 человек, большинство женщины. Гиревик Лора Мюлен живет в графстве Мит, работает риэлтором.

– Поднимать гири – это хобби, занимаюсь этим уже 4 года. Тренируюсь 3-4 раза в неделю. Про Казахстан знаю немного, но точно знаем, что страна очень большая. Волонтеры у вас очень приветливые, а жители веселые, – рассказала «Д» гостья из Ирландии.

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Из Эстонии приехала сборная из четырех человек. 63-летняя пенсионерка Малле Тико завоевала серебряную медаль среди ветеранов. Занимается гиревым спортом 15 лет, до пенсии работала зоотехником.

– Тренируюсь 3 раза в неделю, хожу в спортзал. Никаких диет не держу, – говорит спортсменка.

Спортсменка из Эстонии титулованная чемпионка. Она выигрывала чемпионаты мира по гиревому спорту в Финляндии и Ирландии.