Тренер из Хромтау взял бронзу на чемпионате мира среди мастеров самбо

На фото: Исатай Казмагамбетов работает тренером по самбо и дзюдо для детей и взрослых.

Исатай Казмагамбетов, тренер ФОК на ДГОК участвовал в чемпионате мира среди ветеранов и вернулся с медалью.

Чемпионат мира по самбо среди мастеров-ветеранов проходил в хорватском Порече с 20 по 23 октября. В нем участвовали борцы из 60 стран. В весовой категории Казмагамбетова за медали боролись 30 самбистов. В первой схватке хромтауский спортсмен боролся с американским самбистом и выиграл в упорной борьбе. Затем казахстанец поборол болгарского спортсмена. Затем, победив украинского самбиста, Исатай вышел в полуфинал, где встретился с французом. По словам тренера Исатая, при равной борьбе судьи отдали победу французу, чем вызвали негодование у болельщиков.

Тем не менее домой Исатай Казмагамбетов вернулся героем, завоевав бронзовую медаль чемпионата мира среди мастеров. Исатаю 44 года, он неоднократный призер СССР. Сейчас тренирует детей и взрослых в ФОК Донского ГОК в Хромтау. По словам тренера Исатая, он благодарен спонсорам за участие в чемпионате мира, поскольку ДГОК отказался финансировать поездку.