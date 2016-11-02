Впервые в Актобе прошёл чемпионат мира по гиревому спорту

На фото: Евгений Гончаров, 12-кратный чемпион мира, был близок к очередному золоту, но к сожалению его соперник из России оказался чуточку сильнее и удачливее.

С 27 по 30 октября в Актобе в «Конысе» проходил чемпионат мира по гиревому спорту. В чемпионате участвовало более 450 спортсменов из 38 стран мира – США, Англии, Канады, Германии, Японии, Дании и других стран. Для участия в чемпионате в Актобе прилетели спортсмены из далёкой Австралии, ЮАР и Индии. В медальном зачете актю бинские гиревики добились 1 золотой, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Шоу и драматичная «гонка»

От Казахстана участвовало 90 спортсменов. Актюбинскую область представляли 18 гиревиков, имеющих большие шансы на победу. 27 октября во дворце «Коныс» был аншлаг. Чемпионат мира открыли курсанты Кокшетауского технического института показательным выступлением. Во время показательного выступления одну из гирь бросили в толпу зрителей. Не успевшие ужаснуться зрители увидели, что гиря бумажная.

Что касается самих соревнований, то все актюбинцы в зале «Коныса» ждали выступления 12-кратного чемпиона мира Евгения Гончарова, который на прошлом чемпионате мира взял серебряную медаль. В родных стенах главный спортсмен Актобе стремился к золоту. Однако его соперник из России Николай Кичимаев был очень силен. «Гонка» между казахстанцем и россиянином была упорной вплоть до последней минуты. И на последних секундах Гончаров уступил Кичимаеву. Актюбинские болельщики погрузились в уныние, так как понимали, что для домашнего чемпионата мира Гончаров отдал все силы.

«Простите меня, я не оправдал ваших ожиданий, отдав все силы на организацию соревнований, я поставил на кон свою личную победу! Но самое главное, что мы уже смело можем сказать по отзывам спортсменов, что это лучший чемпионат мира в истории гиревого спорта! Это и было нашей целью! Это была незабываемая атмосфера, поддержка моего города, спасибо всем вам! Ценю, люблю, уважаю! Надеюсь, после увиденного многие приведут своих деток в спортивные школы и сами придут в зал! Мы растим здоровую нацию и это главное!!! Любите свою Родину, свой флаг, свой город», – написал Гончаров в Фейсбуке после своего выступления.

О том, что Евгений Гончаров отдавал подготовке к чемпионату много времени, сказала и директор дворового спортивного клуба.

– До двух часов ночи был в «Конысе». Утром приходим – он там, вечером то же самое. Но все были поражены организацией, иностранцы довольны, – говорит Айгуль Уапова.

По ее словам, она первый учитель Евгения, и именно у нее будущий гиревик обучился гимнастическим навыкам.

– В 90-е годы у нас хорошо были развиты дворовые клубы. Мы увлекались спортивными танцами с элементами рок-н-ролла. К нам пришел Женя, в юности он был очень рыжим. И вот Женя получил основы гимнастики. Он отличался упорством и добивался успехов. Мы заняли первое место в конкурсе «Балдаурен». После этого он ушел дальше искать себя, занялся велоспортом, – рассказала учитель Гончарова.

Другие спортсмены из Актобе также брали медали. Серебро на счету у Сергея Гончарова, Нурбола Темиргалиева, Айбека Шукенбаева и Айбека Куандыка. Бронзы добились Айбек Куандык, Салават Жумагалиев и Жанна Кусаинова. Также среди женщин актюбинка Алмагуль Шамгонова завоевала бронзовую медаль.

– Гиревым спортом занимаюсь 5 лет. Своим выступлением довольна, хотя было вдвойне ответственно выступать в домашнем чемпионате. Но думаю, что справилась с волнением. За 10 минут в длинном цикле сделала 66 подъемов, – говорит призер чемпионата Алмагуль.

Весьма интересными получились перипетии в соревнованиях среди ветеранов. Золото чемпионата завоевал актюбинец Богежан Аманбаев. Он оказался лучшим в упражнении толчок по длинному циклу в возрастной категории 60-64 года. Ветераны на своем примере показывали, что возраст в спорте не помеха, если всегда заниматься, то можно добиться успеха и к 80 годам. В качестве примера 79-летний Юрий Заварзин в рывке по 12 кг сделал 200 подъемов. Он взял серебряную медаль, но это серебро в его возрасте дороже золота. В соревнованиях среди ветеранов первое место взяла Россия, второе – Казахстан, третье – США. В активе казахстанских ветеранов 8 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В командном первенстве среди юношей первое место заняло сборная России, серебро досталось украинской команде, сборная Казахстана взяла бронзовые медали.

В общекомандном зачете первое место заняла Россия, второе – Казахстан, третье – Украина.

На счету актюбинских спортсменов 1 золотая, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Что говорят иностранные спортсмены об Актобе и чемпионате мира

Многие иностранцы сказали, что это был самый лучший чемпионат мира, поскольку в Казахстане к гиревому спорту относятся профессионально, в других странах он на любительском уровне. Большинство иностранных спортсменов-любителей соревновались сами с собой, то есть со своими прошлыми результатами. Для них главное – прогресс и совершенство. Спортсмен из Литвы рассказал «Диапазону» о своих целях на чемпионате мира.

– Самое главное было получить медаль и показать свой лучший результат. 186 подъемов в рывке. До этого было 180. Было психологически сложно. В Казахстане гиревой спорт хорошо поддерживается. Мы же за свои деньги ездим, участвуем и развиваемся, – говорит гиревик из Литвы по имени Юлус.

Представитель Сербии, завоевавший бронзу, также сообщил, что гиревой спорт в их стране только развивается, в отличие от Казахстана, поэтому для него бронзовая медаль равна золотой.

– Я участвовал в соревнованиях 2 по 24 килограмма. За 10 минут мы должны были поднять гирю столько, сколько сможем. К 9-й минуте я проигрывал сопернику, чувствовал, что проигрываю. Но потом усилил скорость и на самых последних секундах обогнал соперника буквально на 1 подъем. Я поднял 79 раз, россиянин – 78 раз. Я был счастлив, позвонил жене, написал в Фейсбуке о своем успехе, – делится впечатлениями Александр Милетич.

Милетич возглавляет федерацию гиревого спорта в Сербии, по его словам, в его стране гиревики сами зарабатывают на поездки на соревнования.

– Мы ездим за свой счет, зарабатываем на продаже гирь, – говорит Милетич.

К слову, многие иностранные спортсмены, судя по их рассказам, гиревым спортом занимаются для удовольствия. К примеру, 42-летняя канадка Лиза Пителл-Киллах у себя в Оттаве владеет рестораном, ирландским пабом, а в свободное время поднимает гири. 183 подъема. Ответила на вопрос, почему выбрала именно гиревой спорт.

– Хотелось доказать, что мы, женщины, не хуже мужчин. Женщины и в спорте хороши, даже в силовых видах. Женщина должна совершенствовать себя разносторонне, – рассуждает Лиза.

Еще одна иностранка, участвовавшая для себя, японка Саша Андо достигла своей цели.

– Я сделала 100 подъемов в толчке по длинному циклу 20 кг гири. Я готовилась покорить эту отметку! – восторгается участница из Японии, которой 48 лет. По словам Андо, она ученица Евгения Гончарова.

Соревнования были в разных видах. В одном – поднимали одну гирю, в другом – по две.

Большую часть медалей взяли российские гиревики.

Спортсменам дается 10 минут, в течение которых нужно поднять гирю как можно больше раз. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Актюбинец Сергей Гончаров взял серебро.