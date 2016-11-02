«Актобе» потерпел 14-е поражение и завершил чемпионат с антирекордами

На фото: Экс-игрок «Актобе» Александр Гейнрих с пенальти огорчил свой бывший клуб. К слову, Гейнрих в этом матче пробил два пенальти в ворота «Актобе», но один промазал.

В последнем туре казахстанской премьер-лиги красно-белые на выезде проиграли шымкентскому «Ордабасы» – 1:2. После этого матча кошмарный сезон для пятикратного чемпиона страны завершился шестой строчкой в турнирной таблице.

Начало встречи выдалось неожиданным. Уже на 5-й минуте Дидар Жалмукан разрезающим пасом нашел в штрафной шымкентской команды Асланбека Какимова, которого оставили без присмотра. И Какимов эффектно пробил в противоход голкиперу «Ордабасы» – 0:1. После забитого гола актюбинская команда отошла назад и об атаках особо не помышляла. Хозяева поля стали играть активнее. На 36-й минуте игрок шымкентцев Тунгышбаев ворвался в штарфную «Актобе» и упал, столкнувшись с Каировым. Судья дал пенальти. Но экс-игрок «Актобе», ныне играющий за «Орду» Александр Гейнрих, с 11-метровой отметки пробил чуть выше перекладины. Однако уже через 3 минуты шымкентцы вновь были остановлены с нарушением правил на половине поля красно-белых. На этот раз штрафной удар с метров 20-25. Игрок «Ордабасы» Мардан Толебек шикарным ударом поразил ближний верхний угол ворот «Актобе» – 1:1. На перерыв команды ушли при равном счете.

Во втором тайме шымкентцы, для которых нужна была только победа, продолжали наступление. На 48-й минуте Гейнрих опасно пробил головой после подачи с углового, но «круглый» пролетел чуть выше ворот. С 50 по 56 минуту голкипер «Актобе» Игорь Трофимец несколько раз выручал свою команду после опасных ударов по воротам. Особо опасным был удар все того же Гейнриха, но недавний резервный вратарь актюбинцев был непробиваем. Блеклую игру наставник «Актобе» может оправдать выступлением в этом матче дублеров-дебютантов. На 69-й минуте на поле вышел юный игрок Антон Скворцов, которому 16 лет и почти 11 месяцев. Дебютанта столь юного возраста в актюбинской команде не было в последние 20 лет. В 1995 году в возрасте 16 лет и 9 месяцев в чемпионате РК дебютировал актюбинец Денис Беляев.

Между тем «Ордабасы» продолжал натиск. На 77-й минуте Гейнрих в одиночку разобрался с обороной «Актобе» на левом фланге атаки и низом пробил в ближний угол. Трофимец снова оказался на месте. Шымкентцы усилили давление на ворота гостей. На 85-й минуте после очередного углового защитник «Ордабасы» мощно пробил головой в створ ворот, но Трофимец вытащил мяч из-под перекладины и перевел сферу на угловой. Однако усилия голкипера перечеркнули защитники красно-белых. Кирилл Шестаков «срубил» игрока «Ордабасы» в своей штрафной площадке. Пенальти. На этот раз Гейнрих с «точки» не промахнулся – 2:1.

Матч таки закончился, 14-м и, к счастью, последним поражением «Актобе» в этом чемпионате, в котором «пентакампеоны» заняли шестое место.