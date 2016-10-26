6-летняя девочка в Актобе взяла «золото» и «серебро» по таэквондо ITF

Автор:
6-летняя девочка в Актобе взяла «золото» и «серебро» по таэквондо ITF

На фото: В городском чемпионате участвовали самые юные таэквондисты. Этот турнир стал подготовкой к международным соревнованиям. || Фото Аскара ШУИТБАЕВА

Такого же результата добился мальчик 7 лет. 23 октября прошёл чемпионат Актобе по таэквондо ITF. В соревнованиях участвовали 120 человек.

По сообщению областной федерации таэквондо ITF, это первый турнир в учебном году и является подготовкой к предстоящему международному турниру в Семее. На чемпионате города разыграли 32 комплекта медалей. В командных соревнованиях разыграны кубки.

В возрастной категории 7 лет победителем стал Тастан Досмырза. На одной медали Дастан не остановился и выступил в категории 8-9 лет, где занял второе место.

Среди девочек в возрасте 6 лет чемпионкой Актобе стала Азалия Шуитбаева. Как и Дастан, она выступила среди девочек, которые на 2-3 года старше, и также завоевала «серебро».

Кроме этого выявляли лучших в других номинациях. Кубка за лучшую технику был удостоен Медет Мукаш среди участников 10-11 лет.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.10.2016, 18:02
  
«Золото» после травмы завоевал таэквондист из Актобе на международном турнире 3
02.08.2016, 17:07
  
Золото, серебро и 2 бронзы принесли актюбинские таэквондисты в копилку сборной РК на чемпионате мира
19.07.2016, 19:09
  
В Актобе таэквондо будут преподавать тренеры из Северной Кореи
28.06.2016, 16:39
  
Актюбинские таэквондисты привезли из Венеции 10 медалей
07.06.2016, 21:23
  
Таэквондисты провели турнир ко Дню защиты детей
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
На кубке РК актюбинские пловцы завоевали 6 медалей, конкурируя с олимпийцем Дмитрием Баландиным
Школьник из Алги победил в байге и получил машину
«Актобе» проиграл «Астане» и занял шестое место на чемпионате
Золотые олимпийцы Рио Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина откроют в Актобе турнир по плаванию 1
Команда ветеранов выиграла турнир по баскетболу в Орске
«Актобе» дома не смог обыграть «Окжетпес»
Актобе готовится к чемпионату мира по гиревому спорту
Казахстан–Англия 0:1. Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана
Англичане сильнее наших игроков по всем компонентам
Тренер Англии отметил актюбинца Жалмукана и сравнил Центральный стадион с ареной «Вест хэма»