6-летняя девочка в Актобе взяла «золото» и «серебро» по таэквондо ITF

На фото: В городском чемпионате участвовали самые юные таэквондисты. Этот турнир стал подготовкой к международным соревнованиям. || Фото Аскара ШУИТБАЕВА
Такого же результата добился мальчик 7 лет. 23 октября прошёл чемпионат Актобе по таэквондо ITF. В соревнованиях участвовали 120 человек.
По сообщению областной федерации таэквондо ITF, это первый турнир в учебном году и является подготовкой к предстоящему международному турниру в Семее. На чемпионате города разыграли 32 комплекта медалей. В командных соревнованиях разыграны кубки.
В возрастной категории 7 лет победителем стал Тастан Досмырза. На одной медали Дастан не остановился и выступил в категории 8-9 лет, где занял второе место.
Среди девочек в возрасте 6 лет чемпионкой Актобе стала Азалия Шуитбаева. Как и Дастан, она выступила среди девочек, которые на 2-3 года старше, и также завоевала «серебро».
Кроме этого выявляли лучших в других номинациях. Кубка за лучшую технику был удостоен Медет Мукаш среди участников 10-11 лет.
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