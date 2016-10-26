Школьник из Алги победил в байге и получил машину

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Школьник из Алги победил в байге и получил машину

На фото: 12-летний Нурлыбек Балымбетов, победив на байге, выиграл «Ладу Гранту». || Фото «Инфоцентр- Актобе»

На ипподроме в Актобе прошли игры по национальным видам спорта. В байге участвовали 150 наездников из 9 областей, участвовали 19 скакунов. По сообщению ДЮСШ по конным видам спорта, участникам предстояла дистанция в 25 км. Победителем аламан байга стал школьник из Алгинского района Нурлыбек Балымбетов на своем скакуне по кличке Караторгай. Тренер победителя Амиржан Кадир. За этот триумф Нурлыбек получил машину «Лада Гранта».

Второй к финишу пришла лошадь Асылым, управляемая Жаннатом Бигельди. Его наставник Бауыржан Кереев. В тройку лучших вошел наездник из Кобды Кирилл Застежко со своим скакуном Цебриком. Его тренер Ескендир Кужанов.

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