«Актобе» проиграл «Астане» и занял шестое место на чемпионате

На фото: Матч «Астана» – «Актобе» – 1:0. Одна из редких атак «красно-белых». Однако на «Астана–Арене» актюбинская команда снова проиграла. В итоге «Актобе», заняв шестое место в чемпионате, показал самое худшее выступление на чемпионате за последние 15 лет. || Фото ФК «Астана»

В 31-м туре казахстанской премьер-лиги «Актобе» на выезде проиграл «Астане» с минимальным счётом 0:1. Экс-игрок «красно-белых» Юрий Логвиненко помог партнёру по команде Джордже Деспотовичу забить победный гол.

На игру с действующим чемпионом страны «Актобе» вышел с расстановкой 4–5–1. Роль единственного форварда исполнял Жалмукан. Однако во время матча мяч больше гостил на половине поля «красно-белых».

На 11-й минуте «Астана» заработала штрафной удар. После навеса угол штрафной площадки в исполнении Мужикова экс-игрок «Актобе», ныне выступающий за «Астану» Юрий Логвиненко аккуратно, в одно касание скинул мяч вдоль ворот. И получивший снаряд форвард столичной команды Деспотович точным ударом открывает счет – 1:0.

В дальнейшем у астанчан было множество моментов для второго гола. Но либо игроки столичной команды промахивались, либо актюбинцев спасал вратарь Игорь Трофимец, который дебютировал за главную команду «Актобе». Традиция такая у запасных вратарей «Актобе» творить чудеса в выездных матчах против «Астаны». В последнем туре прошлогоднего чемпионата на «Астана –Арене» феерил Стас Павлов.

Если в прошлом году Стас Павлов как мог выручал команду, то сейчас Трофимец не дает увеличиться счету, раз за разом спасая свои ворота.

При полном преимуществе «Астаны» проходил весь матч. Столичные футболисты владели игровым снарядом около 60% времени, актюбинские футболисты – 40%. Хозяева поля нанесли по воротам соперника более 20 ударов, «красно-белые» лишь 2 раза. «Астана» подала 13 угловых, у «Актобе» только 2 корнера.

В концовке матча «Актобе» остался в меньшинстве, команду подвел Егор Сорокин, получивший красную карточку.

В итоге 1:0, «Актобе» терпит выездное поражение в Астане и лишается теоретических шансов на пятое место. Выше 6-й строчки пятикратному чемпиону Казахстана в этом году уже не подняться.

После матча главный тренер «красно-белых» ответил на вопрос о своем будущем в «Актобе» и объяснил выход на поле резерв­ного вратаря.

– Какой смысл расторгать контракт, если он и так заканчивается через тур? – занервничал Юрий Уткульбаев.

– С чем связано сегодняшнее отсутствие на поле основного вратаря Самата Отарбаева?

– Последние два матча он допускал ошибки, поэтому сегодня доверили другому. Это нормальная ситуация, конкуренция за место в основе. Я считаю, что сегодня вратарь сыграл нормально, так что у нас есть молодые ребята, им нужно доверять. Трофимец – один из тех игроков, которым, если дать шанс, то они его используют.

Рулевой «Астаны», которому Уткульбаев отказался пожимать руку, несмотря на старые обиды, вновь подал руку. И на этот раз тренеры поздоровались.

– Я уважаю всех своих коллег. Один-два человека – это не «Актобе». Клуб «Актобе» – это болельщики и история команды. Другие люди есть и надо уважать каждый клуб, – сказал главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов.