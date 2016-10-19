Золотые олимпийцы Рио Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина откроют в Актобе турнир по плаванию

На фото: Олимпийский чемпион в Рио Дмитрий Баландин 18 октября приехал в Актобе.

Об этом сообщили в центре по водным видам спорта «Достык».

С 20 по 23 октября в област­ной детско-юношеской спортивной школе по водным видам спорта пройдет Кубок Казахстана по плаванию. В соревнованиях будут участвовать сборные из областей, команды Алматы и Астаны, а также спортсмены из России. Соревнования пройдут в индивидуальных видах прогораммы на дистанциях 50, 100, 200, 400 м.

Начало соревнований 20 октября в 10:00. Официальное открытие в тот же день, в 17:00. На него пригласили олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина, чемпионку паралимпийских игр Зульфию Габидуллину.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 21-летний Дмитрий Баландин из Алматы завоевал золото в плавании брассом на дистанции 200 метров. Баландин стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом по плаванию.

50-летняя Зульфия Габидуллина финишировала первой в плавании вольным стилем на дистанции 100 м. Эта золотая медаль также стала первой в истории страны.