Команда ветеранов выиграла турнир по баскетболу в Орске

На фото: Команда ветеранов Актобе из работников АЗФ и других предприятий города выиграла кубок, получила грамоты в Орске.

Баскетболисты-ветераны вернулись из России с золотыми медалями. Турниры среди ветеранов проходят дважды в год.

Турнир «Седой Урал» проходил в Орске с 14 по 16 октября среди двух возрастных категорий – от 35 до 45 лет и старше 45 лет.

– Мы участвовали среди команд до 45 лет. Нас в команде 7 человек, в основном работники АЗФ, бизнесмены, то есть никто профессионально баскетболом не занимается. Несмотря на это, мы выиграли все матчи турнира, – с гордостью рассказывает представитель команды Актобе Сергей Кулинко.

Сборная Актобе играла в одной группе с соперниками из Новотроицка, Омска и Оренбуржья. Актюбинские баскетболисты, обыграв всех соперников, стали чемпионами турнира. По словам Кулинко, в прошлый раз победу праздновали оренбуржцы.

– Этот турнир проводится два раза в год. В апреле в Актобе, в октябре в Оренбуржье. В прошлый раз в нашем городе победили оренбуржцы, на этот раз мы выиграли в гостях, как и прошлой осенью, – добавляет Кулинко.

На турнир команда ветеранов ездит на свои средства. В Актобе команда тренируется в спорткомплексе «Ферросплавщик». Кулинко говорит, что есть идеи создания федерации баскетбола в нашей области.