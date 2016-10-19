«Актобе» дома не смог обыграть «Окжетпес»

На фото: На 79-й минуте матча атакующий полузащитник «Актобе» Дидар Жалмукан катнул мяч мимо вратаря «Окжетпеса» в дальний угол ворот. Счет становится 2:1. Но актюбинская команда не смогла удержать победу в последнем домашнем матче года. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» на Центральном стадионе сыграл вничью с кокшетауским «Окжетпесом», 2:2. После матча экс-наставник «Актобе» Муханов отметил, что нынешняя команда красно-белых далека от той, которая была при нём.

На последнюю домашнюю игру «Актобе» в 2016 году на Центральный стадион пришло не так много зрителей. Всего лишь 3 500 человек.

Игра началась при равной борьбе за мяч. Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте защитник синегорцев Серж Бандо решился на дальний удар и закинул мяч за шиворот вратаря хозяйской команды Самата Отарбаева – 0:1. Не прошло и пяти минут, как «Актобе» сравнивает счет. Асланбек Какимов первым подоспел на добивание после того, как удар Давлатова отразил голкипер «Окжетпеса» Стаменкович. 1:1. В первом тайме было много моментов, но обе команды не использовали их.

После перерыва игра проходила на встречных курсах. Чуть больше атаковали актюбинцы, но в завершающей стадии атак было немало брака. Но в одной из атак на 79-й минуте вышедший на поле форвард красно-белых Николич отпасовал Жалмукану, который точно пробил в дальний угол – 2:1. Казалось, все – победа. Но после подачи углового оборона «Актобе» упустила все того же Бандо. И темнокожий легионер «Окжетпеса» головой послал мяч в правый от вратаря угол – 2:2. Хозяева бросились на финальный штурм, но вырвать победу не сумели. В итоге 2:2, «Актобе» закрепляется на 6-м месте и за 2 тура до финиша чемпионата отстает от 5-го места, которое занимает «Окжетпес», на 5 очков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Окжетпеса» Владимир Муханов ответил на вопрос: «Как игра «Актобе»?

– Она (команда «Актобе») далека от той, которая была при мне, – коротко сказал Муханов.

Напомним, под руководством Муханова «Актобе» завоевал три чемпионских титула подряд с 2007 по 2009 год.