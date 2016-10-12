«Золото» после травмы завоевал таэквондист из Актобе на международном турнире

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«Золото» после травмы завоевал таэквондист из Актобе на международном турнире

На фото: Актюбинец Дмитрий Веселовский провел 4 трудных боя и, победив во всех поединках, стал чемпионом. || Фото федерации таэквондо ITF

Ещё один актюбинский спортсмен взял «серебро». Областная федерация таэквондо ITF сообщила об итогах соревнования в Новосибирске.

Международный турнир по таэквондо ITF «Кубок Сибири» проходил с 7 по 9 октября. В турнире, кроме актюбинских таэквондистов, участвовали более 800 спортсменов.

По информации президента областной национальной федерации таэквондо Аскара Шуитбаева, от Актобе на этом турнире выступали два спортсмена: Азат Шуитбаев и Дмитрий Веселовский.

Дмитрий стал победителем данного турнира, проведя 4 сложных боя. Азат также провел 4 поединка. В финале он встретился с трехкратным чемпионом мира Евгением Оцимиком. В равном поединке раздель­ным решением судей победу отдали россиянину.

– Мы очень довольны результатами, – признался Аскар Шуитбаев. – «Серебро», которое завоевал Азат, приравниваем к победе. Во-первых, он выигрывал бой и проиграл только из-за замечаний. Во-вторых, драться на равных с соперником, которого за последние 8 лет никто в мире не побеждал, уже большое достижение. Дмитрий Веселов­ский поехал на эти соревнования после полугодового перерыва из-за травмы и приятно удивил, выиграв турнир.

По словам президента федерации, сейчас ребята готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Пхеньяне в августе 2017 года.

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