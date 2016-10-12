Игрок «Челси» Лофтус Чик: До этого я не знал про Казахстан и Актобе

На фото: Рубен Лофтус Чик говорит, что юные игроки в Англии совмещают учебу с футболом, пока не заключат контракт. || Фото Багдата АСЫЛБЕКА

Корреспонденты «Диапазона» после матча Казахстан (U-21)–Англия (U-21) взяли эксклюзивное блиц-интервью у игрока английской сборной и лондонского «Челси» Рубен Лофтус Чика.

О матче с Казахстаном

– Я думаю, что это был жесткий матч. У нас было немного шансов. Мы все ожидали, что это будет жесткий матч, – сказал Рубен Лофтус Чик.

О еде

– Питание важно. Особенно, когда мы выходим на игру каждые несколько дней. У каждого свой собственный рацион. Например, я перед матчем ем немного. Во время поездок и между тренировками пью просто воду. Казахское блюдо? Настоящее традиционное блюдо мы не попробовали, так как в отеле его преподнесли по-английски.

Об Актобе

– Мы вышли на прогулку из отеля, побывали в парке Президента, было очень красиво. Но до этого я не знал про Казахстан и Актобе.

О суеверии

– Лично я не очень хорошо во всем этом разбираюсь. Некоторые люди суеверны, но это точно не я. Мне нравится быть спокойным, и я счастлив.

О девушках

– Девочки? [смеётся]. У нас очень жесткое расписание. Мы едим, спим, тренируемся. Нужно готовиться и обучаться, поэтому у нас не хватает времени на девушек. Мы должны быть сосредоточены на игре. И к тому же у меня есть любимый человек.