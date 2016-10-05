«Актобе» вновь разгромлен в Павлодаре

На фото: «Иртыш» – «Актобе». Защитник «Актобе» Егор Сорокин (в красном) пытается остановить очередную атаку павлодарской команды. || Фото с официального сайта ФК «Иртыш»

В 29-м туре казахстанской премьер-лиги в Павлодаре состоялась битва пентакампеонов (5-кратных чемпионов) между «Иртышом» и «Актобе». Битвы не получилось, так как павлодарцы разбили «красно-белых» со счётом 5:1.

С первых минут инициативой завладели хозяева поля, которые могли забить на 14-й минуте, но «красно-белым» повезло, что Керла не попал по воротам. Cчет в матче могли открыть и актюбинцы после быстрой контратаки. Но с ударом Бобира Довлатова справился вратарь «Иртыша» Антон Цирин.

А вскоре состоялся гол. Шота Григалашвили, приняв мяч в штрафной площади «Актобе», неотразимо пробил в дальний угол – 1:0. На 36-й минуте актюбинцы потеряли мяч, и игрок павлодарской команды, протащив снаряд до лицевой линии, прострелил вдоль вратарской, где Карлос Фонсека в упор расстрелял ворота – 2:0. В этом эпизоде оборона «Актобе» напомнила проходной двор.

Несколько минут спустя «Иртыш» едва не забил третий мяч, но «Актобе» спасла штанга. «Красно-белые» никак не могли «очнуться», и Фонсека вновь пробил по воротам «красно-белых». На этот раз вратарь Отарбаев коснулся мяча, но сфера предательски отскочила в сетку – 3:0. Но и это было не все. На последней минуте первого тайма Давлатов потерял мяч перед собственной штрафной площадкой, последовал удар по воротам. Отарбаев в блестящем прыжке отразил снаряд, но его партнеры прозевали набегавшего к мячу Романа Муртазаева. Форвард «Иртыша» опередил Крюкова и с лету пробил в дальний угол – 4:0.

Во втором тайме «Иртыш» почти не атаковал, ожидая ошибки «Актобе», чтобы убежать в контратаку. В одной из таких контрвыпадов Муртазаев, оказавшись на рандеву с вратарем Отарбаевым, не смог его переиграть. У актюбинцев были моменты для гола у Давлатова, Какимова (пробивал головой). Но забить удалось Никите Бочарову, который ударом издали распечатал ворота хозяев поля – 4:1. В самой концовке матча «Актобе» забил еще один гол, но его не засчитали за игру рукой. А в ответной контратаке активный Муртазаев установил окончательный счет – 5:1.

После матча главный тренер «Актобе» Юрий Уткульбаев признался, что результат игры был ясен уже после первого тайма.

– Можно поздравить хозяев с заслуженной победой. У нас во второй раз здесь мало что получается. Думаю, результат был ясен уже в первом тайме, который мы провалили, – цитирует слова Уткульбаева пресс-служба «Иртыша».

«Актобе» в этом сезоне уже второй раз крупно проигрывает в Павлодаре. В матче первого круга актюбинцы были биты со счетом 1:4. После того поражения казалось «Актобе» улучшил игру, ведь месяц назад в домашней игре «красно-белые» выиграли у северян 1:0. Очередная осечка в Павлодаре усугубила шансы «Актобе» на попадание в четверку лучших команд по итогам чемпионата.