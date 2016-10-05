36 юных спортсменок боролись за медали на первенстве города по художественной гимнастике

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36 юных спортсменок боролись за медали на первенстве города по художественной гимнастике

На фото: На кубке города в мае гимнастка Акерке Абдибекова заняла 1 место. На первенстве города она завоевала серебро. Акерке занимается гимнастикой год, но показывает хорошие результаты. || Фото Н. ПАИЗОВОЙ

Турнир прошел в школе олимпийского резерва 3 октября. В нем приняли участие 36 гимнасток, самым младшим всего по 6 лет.

– В конце прошлого учебного года у нас был кубок города, теперь провели первенство, – рассказала тренер по художественной гимнастике Лариса Ращепкина, – на нем было меньше участниц, потому что многие детишки болеют. В первенстве участвовали те, что смогли устоять перед простудой. Дети, которые усердно занимались все лето, не ленились, заняли призовые места. А те, кто отдыхал, среди них были призеры кубка города, в этот раз не смогли повторить свои результаты и выступили хуже. Это еще раз доказывает, что художественная гимнастика – это упорный труд, она не терпит лени. Нужно приложить максимум усилий, чтобы показать на сцене свое мастерство и красоту. Наши гимнастки прогрессируют, сейчас осваиваем упражнения с мячом, в перспективе будем работать с булавой. Лето тоже прошло продуктивно для наших детишек. В июне 10 наших гимнасток ездили в Актау на соревнования. Заняли там 2 первых, 2 третьих и 4 вторых места. Еще также в Актау были сборы, с нашими детками занимался тренер из России. Сейчас планов у нас много, хотим в будущем провести област­ные соревнования. До конца года, если все получится, еще устроим турнир.

Секция художественной гимнастики работает в школе олимпийского резерва в районе «Малышки» на улице Кленовой, 3. Сейчас еще идет набор, набирают девочек с 6 лет.

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