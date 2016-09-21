Дмитрий Васильев, гендиректор «Актобе»: Мы будем добивать ся технического поражения «Астаны»

На фото: Дмитрий Васильев вновь обратил на себя внимание СМИ.

Генеральный директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев на пресс-конференции тренеров раскритиковал действия руководства «Астаны». По словам Васил ьева, «Астана» заставила игрока «Актобе» Щёткина не играть против столичной команды. И из-за этого он хочет аннули ровать победу «Астаны».

– Я, как генеральный директор ФК «Актобе», хочу сделать официальное заявление. Я сейчас иду в судейскую, к инспектору матча с протестом. Мы обязательно будем добиваться технического поражения «Астаны» в этом матче. Потому что то, что делает «Астана» и «Кайрат», недопустимо. Ну с «Кайратом» другая история, когда не дали играть Смакову. А тут [с «Астаной». – Б.А.] поступали прямые угрозы игроку Щеткину от руководства «Астаны». Перед матчем с «Окжетпесом» в Астане к Щеткину подходит второй тренер Бабаян и говорит, чтобы он не играл против «Астаны». И вы после этого хотите, чтобы мы им руки подавали? Как зовут руководителя «Астаны»? Саян Хамитжанов. И это не один раз, со слов Щеткина и его агента. Это конкретная статья УЕФА, «влияние третьих лиц на определение состава». Мы будем добиваться технического поражения «Астане». Всеми ресурсами. В CAS (международный суд) мы вынесем в одну калитку «Астану». Так делать нельзя. Спортивный директор «Астаны» Коночкин говорит, что надеется на совесть Щеткина. При чем здесь совесть? А почему против нас играли Логвиненко и Тагыберген? Или у вас односторонняя совесть? Если у вас ее нет, то незачем о ней говорить. С такими лидерами и отношением к соперникам ничего хорошего не будет. Эту ересь надо искоренять.Вчера я разговаривал со Стойловым в гостинице. Он считает, что Щеткин не должен играть против «Астаны». В контр­акте Щеткина нет никаких договоренностей с «Астаной». Мне никто ничего не говорил. Вы не знаете, что этот беспредел творится годами?