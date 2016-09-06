Экс-форвард «Актобе» спас Казахстан от поражения

На фото: Сборная Казахстана, проигрывая после первого тайма со счетом 0:2, нашла в себе силы и мастерство отнять у соперника мяч и победу. Главная звезда польской сборной Роберт Левандовски (в центре) играл грубо. || Фото Prosport.kz

Сборная Казахстана отыгралась со счётом 0:2 в матче с Польшей на старте квалификации ЧМ-2018. Во втором тайме за восемь минут дубль оформил Сергей Хижниченко, ранее выступавший за «Актобе».

Встреча, прошедшая на стадионе «Астана Арена» 4 сентября, завершилась со счетом 2:2. По ходу игры казахстанские футболисты проигрывали с разницей в два мяча.

Первый тайм прошел под тотальным преимуществом поляков. Счет был открыт уже на девятой минуте, когда полузащитник Бартош Капустка замкнул фланговый прострел.

Следующим запоминающимся эпизодом стала стычка между командами на 18-й минуте, в ходе которой предупреждения получили Роберт Левандовски и Сергей Малый.

На 31-й минуте случился удар нападающего Аркадиуша Милика в перекладину ворот. А уже на 35-й поляки удвоили счет. Защитник Елдос Ахметов в своей штрафной сфолил на Левандовски. Пострадавший сам уверенно реализовал пенальти – 0:2.

Игра сборной Казахстана оставляла желать лучшего, но буквально сразу же после пропущенного гола случился самый опасный момент хозяев. Капитан Бауыржан Исламхан после отличного прохода угодил в штангу ворот. А перед свистком на перерыв также в штангу попал уже Милик. В итоге отдыхать футболисты уходили при счете 0:2.

Мало кто верил, что во втором тайме результат поменяется, но сборная Казахстана проявила характер и в самом начале отыграла два гола. На 51-й минуте экс-форвард «Актобе» Сергей Хижниченко забил свой первый гол, а на 58-й оформил дубль и сделал счет равным – 2:2.

В оставшееся время обе команды могли вырвать победу. Уверенно действовали и казахстанцы, и поляки. Самый же верный момент упустил Якуб Блащиковски, на 84-й минуте попавший в штангу.

Таким образом, Казахстан и Польша набрали первые очки в квалификации ЧМ-2018. В очном поединке, который прошел в Астане, сборные Казахстана и Польши сыграли вничью со счетом 2:2 и занесли в свой актив по одному баллу. Лидирует в группе Е сборная Дании, которая одержала домашнюю победу над командой Армении со счетом 1:0.

4-ю строчку делят сборные Румынии и Черногории, сыгравшие вничью – 1:1 и также набравшие по одному очку. А на последнем месте расположилась сборная Армении.

Кроме того, казахстанцы впервые в своей истории не проиграли полякам – до этого были три поражения.

В следующем матче квалификации ЧМ-2018 сборная Казахстана 8 октября встретится в гостях с Черногорией, а через три дня дома примут Румынию.

– По материалам vesti.kz

Сборная Казахстана впервые в своей истории не проиграла Польше

6 июня 2003 года. Познань. Польша–Казахстан 3:0

7 октября 2006 г. Алматы. Отборочный цикл Евро-2008. Казахстан–Польша 0:1.

13 октября 2007 г. Варшава. Польша–Казахстан 3:1. У казахстанцев гол забил Дмитрий Бяков.