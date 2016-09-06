Фархаду Харки подарили квартиру и поручили выучить казахский язык

В Актобе наградили спортсменов, пробившихся на Олимпиаду в Рио от Актюбинской области. Их двое – штангист Фархад Харки, выигравший «бронзу», и борец вольного стиля Нурислам Санаев.

Бронзовому призеру ОИ-2016, штангисту Фархаду Харки руководство области подарило ключи от квартиры. Глава региона Бердыбек Сапарбаев вручил ему сертификат, символизирующий подарок. По сообщению собственных источников, олимпийцу дадут однокомнатную квартиру.

Вручая презент, аким области сказал, улыбаясь:

– Тебе дается четыре года, чтобы выучить государственный язык. Какой язык государственный?

– Казахский, – ответил Фархад.

– Вот молодец! – похвалил аким.

После этого наградили другого олимпийца. Участнику Олимпиады, борцу Нурисламу Санаеву вручили благодарственное письмо.

На Олимпиаде в Рио Фархад Харки завоевал бронзовую медаль. Фархад добился третьего результата в турнире по тяжелой атлетике. Он поднял 135 килограммов в рывке. По итогам соревнований в рывке и толчке Фархад Харки в сумме поднял 305 килограммов и стал бронзовым призером. Другой спортсмен, представлявший Актюбинскую область, Нурислам Санаев не сумел пройти в полуфинал.