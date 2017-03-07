Запрета дарить учителям цветы на 8 Марта не было, нет и не будет

На фото: Никакого циркуляра о запрете цветов к празднику учителям не было, заявила вице-министра образования и науки Эльмира Суханбердиева. Дети и родители имеют полное право поздравить педагога скромным букетом. || Фото из архива «Д»

Актюбинцы получили сообщения, что перед 8 Марта около школ будут дежурить антикоррупционщики и преследовать учителей, получивших подарок, и родителей, вручивших подарок педагогам.

Сообщения о запрете дарить подарки учителям появились 3 марта в мессенджере WhatsApp, а затем и в социальных сетях.

– Перед 8 Марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы! Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке! Подарки стоимостью свыше 2 МРП лицу, приравненному к госслужащему (включая бюджетных работников – учителей), считаются коррупционной составляющей. Подаренное будет изъято в пользу государственного фонда. Человек, давший взятку, будет вынужден оплатить немаленький штраф, в районе 400 тысяч тенге. Лицо, принявшее подарок и не сдавшее его в госфонд добровольно, будет также наказано штрафом и лишением свободы на срок, предусмотренный законом РК о противодействии коррупции [орфография и пунктуация сохранены], – писали актюбинцам в мессенджере и в соцсетях.

В социальных сетях родители школьников бурно обсуждали новшество, в редакцию газеты «Диапазон» поступили письма от наших читателей. Одни поддер­жали идею, другие родители возмущались и были не против подарить цветы учителям, которые учат их детей.

– Моему возмущению нет предела! Нас в школе предупредили, что никаких подарков учителям, даже цветы нельзя. Я, конечно, все понимаю, борьба с поборами в образовательных заведениях и все такое, но зачем людям праздник портить? – обратилась в газету читательница Ирина. – В нашей школе дошло до маразма: запретили даже девочкам дарить подарки. Мне вот интересно, эти доблестные борцы у себя в коллективе или, допустим, в других более серьезных государственных учреждениях точно так же борются с подарками? Обидно за испорченный праздник, испорченное настроение учителей и деток!

Корреспондент газеты «Диапазон» обратилась за комментарием в городской отдел образования.

– Руководителям организаций образования запрещено собирать деньги у родителей, у законных представителей и учителей. Каждый год мы издаем соответствующий приказ. А что касается подарков на 8 Марта, лично я считаю, что ничего страшного в одном цветке нет. Но мы устно всех предупредили, чтобы они проводили уроки, внеклассные занятия и мероприятия, но ничего в виде подарков и цветов не брали. Чтобы просто работали, – прокомментировала Гульжанат Сисенбина, и. о. замруководителя горОО.

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева также прокомментировала сообщение, распространяемое в соцсетях и мессенджерах о запрете на цветы для учителей к 8 Марта.

– Никакого циркуляра о запрете цветов к празднику нашим уважаемым педагогам не было, нет и не будет, – заявила она.