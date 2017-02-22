После взрыва в Кенкияке люди 5 месяцев скитаются без жилья

На фото:18 февраля, п. Кенкияк. В доме №5 осенью произошел взрыв газа, а 17 февраля – пожар. Три семьи остались без жилья, в других подъездах боятся, что дом развалится.

В доме №5 в Кенкияке 5 месяцев назад из-за сварки на газовой трубе произошел взрыв. С тех пор один подъезд разрушен, 3 семьи скитаются по квартирам, но в других подъездах живут люди. 17 февраля здесь случился пожар.

Огонь потушили силами НГДУ.

– Это была пятница. Нашего сельского акима, его заместителя в Кенкияке не было. Они живут в городе, в пятницу уезжают, появляются после выходных. Что тут происходит, их мало волнует. Как нам жить? – обратились возмущенные жители в «Диапазон». – В двух подъездах живут 16 семей. Мы боимся, что дом совсем развалится. Во взорванном подъезде отключили свет и газ, но пожар произошел из-за электричества. Днем там играют дети, собираются взрослые. Квартиру и подъезд никто не восстанавливает. Три семьи, которые там жили, скитаются по чужим углам. На первом этаже был склад магазина, его закрыли.

– С 30 сентября мы без крыши над головой, – говорит Мерует Алуадинова. – Взорвалась квартира на 2-м этаже, что напротив моей. Стены развалились, плита перекрытия упала, жить в доме стало невозможно. Пожарные сказали, чтобы мы выселились. Пришли полицейские и заставили покинуть жилье. Так и скитаемся. У меня муж, пожилая свекровь, трое маленьких детей. Двое других соседей тоже живут на квартире. В одной 4 детей, один из них инвалид. Куда мы только ни обращались – помощи нет. Недавно написали акиму района. Нам говорят: судись с соседом, из-за которого был взрыв. Но что с него возьмешь? Он еле купил эту полуторку. Вряд ли он сможет восстановить ее, продать, чтобы возместить ущерб нам и владельцам склада, который был на 1-м этаже, там миллионные убытки. Без помощи государства тут не обойтись.

– Одной семье, чье жилье пострадало сильнее всего, акимат района выделил 200 тысяч тенге. Жить в тех квартирах нельзя. Плита рухнула, стены разваливаются. Поэтому людей выселили, – говорит зам­акима Кенкияка Аян Сутемген. – Мать виновного во взрыве хозяина квартиры к нам приходила. Написала заявление, что у них нет возможности восстановить дом. Мы направили письма на местные предприятия, чтоб помогли. Пока никто не отозвался. Возможно, восстановительными работами займемся весной.

В выходные, сообщили жильцы, злополучный подъезд полицейские закрыли на замок.

В таком состоянии после взрыва газа дом №5 в Кенкияке. Взрыв произошел в сентябре прошлого года.

На 1-м этаже дома был склад. Его закрыли. На втором этаже никто не живет. Это опасно

17 февраля в том же подъезде, в соседней квартире произошел пожар. Есть сведения, что он возник от электричества. Свет и газ в доме отключили, но один из жильцов подключил электричество сам, находился в квартире.Людям негде жить.

После произошедшего полицейские закрыли подъезд на замок. В соседних подъездах боятся обрушения.