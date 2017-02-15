Не буди меня в 4:20. В смертельной игре «Синий кит» – дети от 12 до 15 лет

На фото: Специальные памятки для учеников и их родителей, а также диски уже раздали по всем школам. || Фото автора

Почему школьникам запретили приносить в школу телефоны и кто чаще всего попадаётся на удочку опасных игр в соцсетях, узнавала корреспондент газеты «Диапазон».

Опасные игры «Синий кит» или «Тихий дом» стали распространяться в интернет-группах в России, затем в Казахстане. Каждый день детям присылают задания, затягивая их, последнее задание – суицид.

– Мы не первый год работаем вместе с прокуратурой. Наши «айтишники» постоянно отслеживают социальные сети и сайты, которые пропагандируют, можно сказать, смутное настроение среди детей и молодежи, – говорит Жания Мухамбетова, директор научно-методического центра отдела образования Актобе. – Когда на российских сайтах появились такие игры, как «Синий кит», «Море китов» и так далее, сразу же провели экстренное совещание среди родителей и директоров школ. Рассказали об опасности, и что нужно делать, чтобы уберечь детей. Городской отдел образования и психологи нашего города разработали памятку. Это обращение к ученикам и их родителям. По приказу горОО, ни один учащийся не приносит сотовый телефон в школу. А чтобы и дома такого не было, создали пошаговые действия для родительского контроля, они записаны на диск.

Сейчас детей стараются завлечь кружками, по воскресеньям открыты спортивные и актовые залы, чтобы не осталось времени на негативные мысли.

– Многие родители считают, что пусть лучше ребенок сидит дома за компьютером, чем гуляет с дурной компанией. Тем самым ребенок получает свободный и неограниченный доступ к Интернету, а там возникает и желание уйти из реальности в виртуальный мир, – говорит Роза Кульжанова [на фото ], психолог городского научно-методического центра. – В каждой игре свои условия. Администраторы этой игры шифруются. Администратор или «хакер», как я его называю, очень хороший психолог. Почему в игре задания дают именно в 4:20? Он знает, что в 4:20 утра у человека самый сладкий сон. И этот «хакер» манипулирует детьми именно в такое время. Ребенок может просто машинально нажать на эту «кнопку». Он оказывается в плену его заданий, ему просто пишут, что «ты уже в игре и назад пути нет». Игра разрушает детскую психику. Когда беседовала с учениками 9-го класса, они так и сказали, что не поведутся на эту игру. На такие простые удочки они не клюют. В категории риска ученики 5-6-7-х классов. Они любопытные и могут по неосторожности или детской шалости начать играть из интереса.

По словам Розы Кульжановой, диск «Казахтелекома» с родительским контролем можно установить на всех смартфонах, планшетах, на домашних компьютерах и ноутбуках. Диски и памятки раздали в школах.

Основные ресурсы игры – это соцсети «ВКонтакте», Фейсбук и Инстаграм. Среди заданий есть такие: как нанести на себя порезы и раны, подняться на самое высокое здание и последнее – это самоубийство. При этом они запугивают детей и угрожают им, что могут расправиться с их родными и близкими, если они не станут выполнять задания.

По информации МВД Калмуханбета Касымова, всего по Казахстану зарегистрировано 63 случая вовлечения в суицидальные игры, 15 детей нанесли себе ранения. Сообщения поступают от родителей, учителей и родственников.