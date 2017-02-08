У автопарка может появиться конкурент из другого города

На фото: Кыдыр Кибашев: «В Актобе не хватает остановочных павильонов. На даче «Энергетик» живут 600 человек. Остановки нет. То же самое на Рыскулова. На Комсомольской остановка есть, нет скамеек. Почему?». || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Об этом на встрече с населением рассказал аким города Ильяс Испанов. Собравшиеся спрашивали у него об автобусах и остановках. Аким ответил, что в городе закупят 290 новых автобусов, пригласят на конкурс не только местных перевозчиков, но и из других городов.

Встреча акима города Испанова прошла 7 февраля в областной филармонии. В зале собрались депутаты, руководители городских отделов, коммунальных служб и жители. Острых вопросов никто не задавал, власть особо не критиковали, очереди у микрофона не выстраивались. Акиму больше желали успехов. Работники акимата снимали все на свои гаджеты – снятое тут же шло в Инстаграм.

Аким рассказал собравшимся, что в этом году в Нур Актобе сдадут 6 домов, а это 1 278 квартир. Впервые в этом районе начнут строить 430 малоэтажных и быстровозводимых домов. Стоить квадрат жилья будет не более 120 тыс. тенге. Для новых застроек понадобятся инженерные сети. В 2017 г. планируют ввести 70 таких объектов, общая сумма работ составит более 17 млрд тенге, это на 10 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

Испанов отметил, что в 2016 году в Актобе асфальтировали 90 дворов многоэтажных домов вместе с проездами к ним. В этом году благоустроят 100 придомовых территорий.

– По городу проложили 2,2 км ливневок. Они на улицах Газизы Жубановой, 101-й Стрелковой бригады, Иманова, Оспанова и на пр. Санкибай батыра, – доложил Испанов.

Подробнее аким остановился на проблеме чистоты в городе. За год в Актобе обустроили 400 контейнерных площадок, поставили 1063 новых контейнера, 264 евроконтейнера для отходов. Строится первый мусоросортировочный цех, сдать его должны в мае. С потеплением начнут расширять парк Первого президента. Там появятся спортивные тренажеры, сухой фонтан, скейт-парк, аттракционы, аквапарк, этнодеревня и амфитеатр.

Послушав акима, собравшиеся принялись задавать вопросы.

Каирбек Есмуханов беспокоился, почему в поликлиниках нет инсулина.

– Это смерть для диабетиков, – говорил пенсионер. – И когда будет ремонт по проспекту Победы? Тротуары в ужасном состоянии.

– Проблема с лекарствами по всей стране. Мы постараемся помочь, обратимся в облздрав, – сказал аким. – Что касается ремонта проспекта Победы, его проведут в этом году.

Жанбырбай Жиенкулов [на фото] из Курашасая пожаловался, что в поселке много лет не видят участкового.

– Это при том, что Казахстан по числу сотрудников полиции на 1000 человек входит в первую тройку в мире, – говорил сельчанин.

– Участковых не хватает, – согласился аким. – Но при каждой из 28 созданных управляющих компаний закреплено по 2 полицейских, надо работать с ними.

– У нас акимы так часто меняются, что мы не успеваем понять: хорошо они работают или плохо, – говорил пенсионер Кыдыр Кибашев. – Все мои вопросы лежат в акимате, но пока не решены. На остановке «Энергетик» по 29-му маршруту нет даже навеса. Там 600 человек живут, дети в школу едут, а укрыться негде. На Рыскулова на остановке «Магазин» 4 автобуса останавливаются, павильона нет. На Комсомольской павильон есть, нет скамеек. Почему?

– По городу 50 маршрутов, – ответил Ильяс Испанов. – Перевозками занимаются 2 компании. Работают они плохо. Если выиграли тендеры, они должны каждые 2 года обновляться, но этого не делается. Нам надо провести тендеры еще, пригласить людей местных и из других городов. Но все хотят поднимать цены, мы на это не соглашаемся. Есть договоренность с ЕБРР и частной компанией, купим 290 автобусов. Остановок в Актобе 496, на 190 нет карманов, на 112 нет павильонов. 33 миллиона на этот год предусмотрели на остановки, по 1 миллиону, этого хватит на 33 остановки. Мы хотим сделать их дешевле, чтоб хватило на 70 остановок. С апреля за это дело возьмемся. Все, что убирается с центральных улиц, установим за городом.

Пенсионер Сейсенбай Абуов выразил беспокойство из-за хаотичной застройки в городе.

– У нас есть большие здания, оставшиеся с советских времен. Перед ними непонятно что возводят. Перед стадионом что-то строят, перед гостиницей «Актобе» оптику возвели. Зачем? В Батысе-2 в лесополосе что-то строится.

– Облик Актобе волнует всех, – сказал Ильяс Испанов. – Но во всем мире происходит урбанизация. Мы хотим привлекать в город мировые бренды, у них есть свои условия. Наверное, так было, когда до этого принимали решение. Перед «Актобе» ничего не строят. Есть кафе, оно получило землю в аренду, срок уже закончился. Перед «Нурдаулетом» все приведут в порядок, мы пришли к согласию с владельцами. Что строят в лесополосе в Батысе-2, проверим.

– Улица Казангапа на Шанхае числится благоустроенной, но там всего 300 метров отремонтировали, – обращалась пенсионерка Клавдия Голополосова. – В конце улицы есть акиматовская заправка. Бензовозы едут боком, жители боятся, что они перевернутся. Сделайте что-нибудь. И к садику №40 на Чернышевского помогите пустить автобус. Ни один туда не ездит.

– ПСД на ремонт улицы Казангапа есть. Если депутаты поддер­жат, мы ее отремонтируем, – сказал аким. – А автобус к каждому садику мы пустить не можем.

Итоговая отчетная встреча Ильяса Испанова с населением пройдет 10 февраля в 15 часов в драмтеатре.

В 2017 году новые школы откроются:

На 600 мест в с. Сазда

на 320 мест в мкр Батыс-2

на 600 мест в мкр Батыс-2

на 320 мест в с. К.Нокина

В 2017 году начнётся строительство 8 школ:

на 600 мест в районе ГМЗ

на 600 мест в п.Ясный-2

на 900 мест в жилом массиве Авиатор

на 900 мест в Акжаре-2

на 300 мест в Болашаке

на 300 мест в селе Кызыл­жар

на 300 мест в Жанаконысе (квартал «Бірлік»)

на 300 мест в Акшате

Пристройки возведут к СШ №15 и №29.

112 тысяч человек состоят в очереди на землю в Актобе. В прошлом году дали 3 700 участков, в этом выделят еще 10 тысяч.