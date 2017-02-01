Пострадавшей от взрыва газа читатели «Диапазона» перечислили 365 тысяч тенге

На фото: Акмарал Шакиретова: «Все тело в шрамах, кожу пересаживали откуда только можно. Теперь появилась надежда, что меня вылечат. Я благодарна всем, кто решил помочь». || Фото из архива «Д»

У Акмарал Шакиретовой взорвался дом, погиб муж, сама она с 60% ожога тела в реанимации родила третьего ребёнка. Акмарал стала инвалидом, ничего не может делать обожжёнными руками. Её мечта – операция за границей. После материала в «Д» облздрав начал переговоры с клиникой Сеула, хочет помочь пострадавшей.

28-летняя Акмарал Шакиретова работала медсестрой в ГП №4, амбулатории на Юго-Западе. Воспитывала с мужем двух детей, ждала третьего ребенка. Но 17 декабря 2015 года вся ее жизнь рухнула («Диапазон» №2 от 12 января «Выжившая после взрыва»). Дом, который она с мужем строила, взорвался, муж Акмарал погиб, она осталась больная с тремя деть­ми на руках.

Сегодня Акмарал поддер­живают родные.

– Мы все ей помогаем, – рассказала мама Акмарал, Рая апай. – Старшая дочь с рождения ухаживала за сыном Акмарал, ездила с ней в Астану на операции, сама она ничего делать не может. В НИИ травматологии дочери провели уже 2 операции, скоро третья. У Акмарал не разгибаются пальцы, кожа на руках после пересадок осталась стянутой. Снова будут разрезать. Руки обещают восстановить в клинике Китая и Израиля, но это стоит больших денег.

После публикации читатели «Д» перечислили на счет Акмарал 365 тысяч тенге.

– 350 тысяч поступило от человека, который просил его не называть, 15 тысяч перечислили на киви-кошелек, – говорит Акмарал. – Спасибо всем за поддержку. Год я не выходила из дома, а за несколько дней обрела столько друзей! Со мной связались из облздрава, пообещали помочь в лечении, в БСМП сфотографировали руки, чтобы отправить фото в зарубежную клинику. Приходили из горсобеса. В центре поддержки парализованных граждан я познакомилась с Куралай Байменовой и другими инвалидами, которые, несмотря на сложности, живут, работают и помогают другим. Очень надеюсь поправиться.

Ерлан Султангереев,

главный хирург облздрава:

« Фото и историю болезни Акмарал Шакиретовой мы отправили в клинику Кангнам Северанс в Южной Корее, с которой мы сотрудничаем. Клиника входит в тройку лучших в мире. Вопрос стоит о возможной коррекции после ожогов. Из клиники уже пришел ответ, что лечение это многоэтапное, дополнительно нужно сделать рентгеновское обследование, его проведут в БСМП. Управление здравоохранения хочет предложить сеульским коллегам один из этапов лечения провести в Актобе в рамках благотворительности. Это может быть мастер-класс по пластической хирургии, которая у нас пока не развита. Мы хотим помочь Акмарал. Пока все на стадии обследования».

Для тех, кто хочет оказать помощь Акмарал Шакиретовой, ее киви–кошелек 87022780483. Счет в Народном банке: KZ216010002001366610, № карточки к текущему счету в карточной базе 6016******187286. ИНН 880918400128



