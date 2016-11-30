На дороге в Актобе по-прежнему стоит знак «Стоп бизнесу»

На фото: Дальнобойщик Тасим около двух недель стоит в районе пр. 312-й Стрелковой дивизии, его фура на серьезном ремонте. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





Первый раз время действия запрещающего знака установили неверно – «20.00 - 07.00», сейчас знак поменяли на «07.00 - 20.00».

Дальнобойщики в Актобе путаются в знаках – проехать на стоянку для грузового транспорта можно то с 20 до 7 часов, то с 7 до 20 часов и только с одной стороны. Хотя местные КамАЗы ездят в любое время. Бизнесмены считают, что такая путаница и нестабильность сильно отражаются на их работе.

В конце августа на углу пр. 312-й Стрелковой дивизии и ул. Нокина установили знаки, запрещающие движение грузового транспорта («Д» от 28.09.2016 «Из-за знака на дороге рушится бизнес, люди теряют работу»). При этом на пр. 312-й Стрелковой дивизии находятся сервисы и услуги для большегрузных машин. Из-за запрета дальнобойщики объезжают сервисы, а бизнесмены рискуют остаться без работы.

Как сообщили бизнесменам в прокуратуре и акимате города, знаки установили из-за ежедневного движения большого количества транзитных большегрузных автомобилей, которые создают транспортные заторы по причине своих габаритов, снижают пропускную способность магистральных улиц города, a также разрушают асфальтобетонное покрытие.

– Да, у нас дорога продавлена, но на проспекте Абулхаир хана она тоже продавлена, – считает директор ТОО «Актобе-Автокомбинат №1» Серик Калиев [на фото]. – Грузовиков там нет, давайте и там закроем проезд для легкового движения. Если движение запретить вообще, и легковое, и грузовое, тогда асфальт будет целый.

Осторожные дальнобойщики стараются не проезжать под знак, но по дороге активно ездят груженые местные КамАЗы. 30% транспорта нарушают правила, так как их дислокация находится вне зоны знака, уверены бизнесмены.

– Мы просим разъяснить: почему другие ездят? Ловят фуры иногородные, а местные КамАзы возят цемент, щебенку. Их не трогают, – говорит Серик Калиев. – Если запрещающий знак грузовой стоит, значит, никакому грузовому транспорту нельзя ездить!

Один из магазинов по пр. 312-й Стрелковой дивизии уже закрылся. С сентября бизнесмены обращались в разные инстанции: в акимат, полицию, прокуратуру, к генеральному прокурору. Но ответы чиновников их не устраивают.

– Из генеральной прокуратуры направляют в областную, областная – в городскую. Недавно пришел ответ от дорожной полиции, потом из городской прокуратуры. Выписку перепечатывают из правил дорожного движения – одно и то же, – рассказал заместитель директора ТОО «Актобе-Автокомбинат №1» Евгений Мазурин [на фото]. – А мы спрашиваем, почему продолжается движение, почему не наказывают, раз знак висит.

Выдержка из правил сообщает, что действие знака не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Для того чтобы соблюсти законность, бизнесмены теперь заключают договора со всеми дальнобойщиками. На это уходит время, бумаги. Кроме того, для заключения договора фуре нужно въехать на территорию.

– У нас неделю назад была ситуация. Приехал дальнобойщик из Шымкента. Предварительно позвонил, ему нужно было на ремонт. Его полицейский остановил за знаком. Дальнобойщик человек пожилой, устал с дороги, машина сломана… Пришлось мне по телефону объяснять дорожнику, что машина едет к нам на ремонт. Отпустили, но нервы помотали, – возмущен Евгений Мазурин.

В конце октября комиссией вместе с представителями полиции, ЖКХ, палаты предпринимателей после обследования улично-дорожной сети города было решено установить время действия знака.

– Сначала знак повесили с 20 до 7 утра, значит, ночью нельзя ехать. Оказывается, подрядная организация перепутала. Теперь установили новый знак с 7 до 20 часов, – рассказал Серик Калиев. – Один украинец уже спрашивал, почему ночью нельзя ездить, а теперь знак наоборот повесили... Кто-то уже проезжал и видел один знак, теперь висит другой. Путаница. Почему открыли с одной стороны? Так же не бывает, на одну и ту же улицу с одной стороны можно ехать, а с другой нельзя. Но даже если сейчас все знаки уберут, это не значит, что у нас опять полный двор будет. Людей-то напугали. По рации друг другу водители говорят, что знаки стоят. Люди не местные, они не знают, как объехать.

Впереди бураны, самое опасное время для дальнобойщиков. Новые знаки для них тоже проблема. Тасим из Киргизии через Актобе ездит в Москву. В этот раз фура серьезно сломалась. Его товар уже отправили другой машиной, водитель остался на две недели ремонтировать свою машину.

– Деваться мне было некуда, ехал я без воды, мне надо было куда-то приехать, согреться, – рассказал Тасим из Киргизии. – 4 года работаю дальнобойщиком, это самая крупная поломка. Я разобрал мотор. Раньше нам удобно было заезжать в пром­зону, переночевал, отдохнул и дальше поехал. Теперь мы даже не знаем другую дорогу, один человек подсказал, как проехать, но мы и там под знаки попадаем. А здесь мы все хорошо знали.

«Диапазон» направил запрос в городской акимат, ответ читайте в следующем номере.