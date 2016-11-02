Депутат назвала запахи в Актобе ароматом гостеприимства

На фото: За 9 месяцев лаборатории зафиксировали в Актобе 237 случаев превышения ПДК по сероводороду. || Фото из архива «Д»





На фото: В Актюбинской области 368 стихийных свалок, ежегодно туда сбрасывают 150 тысяч тонн отходов.

Депутаты мажилиса, вице-министры приезжали на прошлой неделе в Актобе изучить проблемы экологии. Им говорили о запахе сероводорода в Актобе, проблеме Шалкара, Кокжиде и что в районе Кенкияка нужна станция для замера воздуха.

Депутат мажилиса Бахыткуль Хаменова [на фото] сообщила, что местные журналисты первым делом у нее спросили, почувствовала ли она в Актобе особенный запах.

– Здесь запах гостеприимства и прекрасной природы, – сказала депутат. – Да, есть проблема Илека, отходов, но это все будет решаться.

– Вы сказали, запаха нет, но запах есть, – ответил на это Бердыбек Сапарбаев. – У меня просьба к депутатам из комитета экологии. Нам надо решить вопрос с загрязнением подземных вод месторождения Кокжиде. Оно важно не только для Актюбинской, в первую очередь для Атырауской области. Если мы решим проблему Кокжиде, решится проблема с обеспечением водой Мангистауской области.

Аким также остановился на проблеме сохранения озера Шалкар. Мощность Шалкара, сказал он, 21 млн кубов воды. Каждый год этот объем снижается на 2 млн. Далее аким обратился к председателю комитета экологического регулирования министерства энергетики Момышову.

– Если помнишь, в Березовке мы ставили станцию по контролю атмосферного воздуха. Такую надо в Кенкияк, Шубарши, Сорколь. Айкай шыгатын жер (Это места, откуда все скандалы. - каз.) Рядом газоперерабатывающий завод. Там нужна такая станция. У меня просьба: включите наши проблемные вопросы в рекомендации правительству, это было бы толчком для их решения.

Подробнее о запахах в Актобе депутатам и вице-министрам рассказывал главный эколог Жаксыгали Иманкулов.

– В Актобе за 9 месяцев было 237 случаев превышения ПДК по сероводороду. Превышения установлены в районах коллекторов и КНС. До КОС стоки надо очищать на 80-90%, но их очищают всего на 50-60%. При разложении стоков образуется сероводород, запах накрывает город. Недоочищенные стоки поступают и в Илек. До конца года разработают ТЭО на модернизацию КОС производительностью 100 тысяч кубометров в сутки, очищенную воду можно будет использовать для рыбного хозяйства, орошения и сброса в Илек, – сказал он.

– Для реконструкции канализационных сетей в Жилгородке – это еще один источник сероводорода – заключат договор с ЕБРР, – сообщил Иманкулов.

По его словам, Экологический кодекс с 2019 года запрещает размещать на полигонах отходы без предварительной переработки. Новые полигоны должны быть с системой сбора и отведения газа. Должен быть раздельный сбор мусора, хранение, утилизация, обезвреживание опасных компонентов. С 1 января 2019 года вывоз мусора возможен только специальным транспортом с навигационной системой.

В северо-западной части Актобе на берегу Илека находятся зоны загрязнения подземных вод 6-валентным хромом. Загрязнения продолжаются вниз по течению потока грунтовых вод, попадая в Илек и Урал.

На Кокжиде ведут разработку и добычу 7 нефтяных компаний. Превышение загрязнений на наблюдательных скважинах от 1 до 41 ПДК. Надо провести изучение геологического строения месторождения и вести мониторинг состояния подземных вод.

На очистные работы на озере Шалкар нужны средства из республиканского бюджета.

Нагымжан Алдияров [на фото], зам­акима Актобе:

– За год в Актобе образуется более 200 тысяч тонн отходов. Полигон построили в 2007 году, он рассчитан на 25 лет, но сейчас уже заполнен на 60%.

Для улучшения экологической ситуации изыскали лесопригодную зону в Благодарном, Курайлинском, Саздинском округах и Жанаконысе, всего 2 209 га. В течение 9 лет на 64 участках высадят 20 видов деревьев и кустарников. В 2016 году на посадку деревьев в Актобе выделили 13 млн тенге. Весной посадили 24 тыс. саженцев, осенью 103 тыс.